Je suis un expert des animaux – voici mes trois conseils pour empêcher les dognappers de voler votre toutou

La star de la télévision Chris Packham a donné trois conseils aux propriétaires de chiens pour protéger leurs toutous des voleurs d’animaux.

Le présentateur, 61 ans, a travaillé avec un détective pour animaux de compagnie et est horrifié par l’ampleur du problème après que les prix des chiens aient atteint cinq chiffres.

La star de la télévision Chris Packham a partagé ses meilleurs conseils pour protéger les animaux domestiques des voleurs Crédit : BBC

En plus d’être un amoureux des chiens, Chris est bien connu en tant que présentateur de Springwatch et pour ses photographies de la nature et travaille sur des programmes sur la nature depuis les années 80.

Même des chiens de soutien sont enlevés à des enfants autistes par des voleurs insensibles.

Cependant, il y a des choses que vous pouvez faire pour protéger votre animal de compagnie.

La star de Autumnwatch Chris – qui a deux caniches noirs appelés Sid et Nancy – a déclaré : « Le vol de chiens a augmenté parce qu’il y a une demande pour les chiens ou les chiens valent beaucoup plus d’argent qu’auparavant.

“Nous encourageons les gens à prendre des animaux de sauvetage qui sont gratuits, en dehors des coûts fondamentaux.”

Les micropuces aident à réunir les chiens avec leurs propriétaires, mais certains voleurs ont commencé à les retirer de manière barbare.

L’un des meilleurs conseils de Chris pour protéger les animaux des voleurs est d’éviter de les laisser seuls dans la rue pendant qu’ils font leurs courses.

Il exhorte également les bons samaritains à surveiller les chiens qui ont été laissés seuls.

Il a déclaré: «Chaque fois que je vois un chien en laisse devant un bureau de poste ou un supermarché, vous savez, je suis tenté de rester là et de le garder. Parce qu’ils peuvent disparaître si facilement.

Le naturaliste Chris aimerait également que les propriétaires d’entreprise soient plus accueillants envers les animaux.

Il a déclaré: «Une autre chose que nous pourrions faire est d’autoriser les chiens dans ces endroits. La dernière fois que je suis allé à la poste, j’avais mon chien et le gars qui dirigeait la poste s’est mis à me crier dessus dès que j’ai franchi la porte, et il a dit que tu devais le laisser dehors et j’ai dit Je ne laisserais pas mon enfant dehors.”

Ne pas laisser les cabots seuls dans les voitures est son troisième conseil, car les voleurs sont connus pour entrer par effraction dans les véhicules juste pour faire sortir des chiens coûteux.

Il a comparé laisser un chien seul dans la voiture à laisser sa belle-fille attachée dans le parking.

Dans sa nouvelle émission Britain’s Greatest Obsessions, diffusée ce soir sur Sky History, Chris a rencontré la détective pour animaux de compagnie Lisa Dean et travaille avec elle depuis.

Cependant, il admet qu’il ne pourrait jamais s’engager à plein temps dans la détection d’animaux de compagnie, car il trouve cela pénible.

Il a dit : « Je ne peux pas tolérer cela. Je peux faire face à n’importe quelle quantité d’effusion de sang. Je passe tout mon temps à militer contre la cruauté envers les animaux.

“Je pense que ce serait l’une de ces choses à cause de ma profonde affection pour les chiens… Je pense juste que ces cas se répercuteraient et me bouleverseraient très sérieusement.”