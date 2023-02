Je suis un expert des animaux de compagnie - trois raisons pour lesquelles nous sommes confrontés à une "tempête parfaite" d'attaques mortelles de chiens... voici comment rester en sécurité

Un expert en PET a raconté comment la Grande-Bretagne fait face à une “tempête parfaite” d’attaques mortelles de chiens.

La comportementaliste canine Nanci Creedon pense que les mutilations vicieuses sont sur le point de monter en flèche – malgré le fait que les attaques sont déjà à leur plus haut niveau depuis 40 ans.

Un expert canin a expliqué pourquoi les attaques vicieuses sont à la hausse Crédit : Getty

Deux personnes sont déjà décédées ce mois-ci, dont Alice Stones, quatre ans, qui a été tuée dans son jardin à Milton Keynes.

Et selon Mme Creedon, les choses ne feront qu’empirer.

Elle a déclaré au Sun: “C’est la tempête parfaite. Je vois que cela va continuer à se produire de plus en plus fréquemment

“C’est vraiment sur le point de démarrer et les attaques sont sur le point de devenir encore plus régulières.”

Ici, elle explique les trois raisons pour lesquelles les mutilations sont à la hausse – et comment les propriétaires de chiens britanniques peuvent rester en sécurité…

Confinement

Nous avons tous plus de chiens. Sur enfermer des gens qui n’auraient même jamais envisagé d’avoir un chien avant de décider d’avoir des chiens.

Ces chiens n’étaient pas correctement socialisés. Ils étaient coincés dans leur maison – sans rencontrer d’autres personnes ni enfants.

Les sanctions

Ces propriétaires connaissent très peu les chiens. Ils utilisent la punition pour s’entraîner.

Ils ne comprennent pas du tout ce que font leurs chiens et pourquoi ils le font.

La principale raison pour laquelle les chiens attaquent les enfants Le risque numéro un est lorsque les chiens et les enfants sont hyper ensemble. Lorsque les enfants sont excités, ils font des choses stupides qu’ils ne feraient pas normalement. Lorsque les chiens sont hyperactifs, ils cessent de penser logiquement. La partie de leur cerveau qui dirait habituellement “c’est une petite fille dont j’ai besoin d’être douce” sort soudainement par la fenêtre parce que leur corps passe en mode combat ou fuite. Même s’ils jouent et s’amusent, leur corps ne le sait pas parce que quelque chose d’intense se passe. Et parce que quelque chose d’intense se passe si un petit déclencheur se produit – comme un enfant se tenant accidentellement sur la queue d’un chien – l’interprétation de la menace de ce chien est réduite. Ce chien peut alors penser qu’il est attaqué et à cause de cela, il attaquera de manière défensive. La façon de résoudre ce problème est simple – lorsque les chiens et les enfants sont hyper ensemble, ils ne devraient pas être ensemble dans l’environnement. Séparez-les deux et reprenez le jeu calme.

Utiliser la punition ne fera qu’intimider le chien et le rendre plus agressif.

Si vous sortez avec votre chien et qu’il grogne sur un étranger et que vous frappez votre chien, il se peut qu’il se taise, mais la prochaine fois, il ne grognera pas comme avertissement et ira directement à la morsure.

Comportement prédateur

Les attaques de chiens se produisent lorsque le chien a peur parce qu’il a été puni et qu’il a finalement réussi à se défendre.

L’autre raison pour laquelle cela arrive est le plaisir. C’est amusant pour les chiens d’avoir un comportement prédateur. Cela vaut pour chaque pain.

C’est pourquoi nous achetons des jouets à nos chiens. C’est pourquoi ils aiment tirer sur la corde.

C’est notre travail de comprendre cela et de lui donner les débouchés appropriés pour le faire.