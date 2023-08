Je suis un ex-détective – je sais comment les flics enquêtent sur l’affaire du « champignon mortel »… et la tournure qui pourrait entraîner une accusation de MEURTRE

Un ANCIEN détective a révélé comment les flics enquêteraient sur le déjeuner aux champignons vénéneux.

Trois personnes ont été tuées après avoir prétendument mangé des champignons mortels servis par Erin Patterson chez elle à Leongatha, en Australie.

Erin Patterson a insisté sur le fait qu’elle n’avait rien fait de mal Crédit : News.com.au.

La maman, 48 ans, a invité Gail et Don Patterson, ses anciens beaux-parents, ainsi que la sœur de Gail Heather Wilkinson et son mari Ian chez elle pour le dîner.

On prétend qu’elle a organisé le rassemblement meurtrier le 29 juillet dans le but d’essayer de reconquérir son ex-mari Simon Patterson.

Après avoir mangé le repas du 29 juillet, les invités sont tombés gravement malades et Gail et Don, tous deux âgés de 70 ans, et Heather, 66 ans, sont décédés plus tard.

Les détectives des homicides ont confirmé qu’Erin était une suspecte dans l’affaire mystérieuse alors que la mère de deux enfants cuisinait le repas chez elle – mais n’était pas tombée malade.

Charlie Bezzina, qui a servi dans la Victorian Homicide Squad pendant 17 ans, a déclaré que les flics passeraient au crible l’histoire d’Erin alors qu’ils tenteraient de percer le mystère.

Il a déclaré à A Current Affair: « Ce sera une question d’histoire de voir si cette personne qui a préparé son repas l’a déjà fait et (y a-t-il) d’autres personnes autour d’elle qui soutiendront son histoire par rapport à la façon dont elle l’a fait, pourquoi elle l’a fait, l’a-t-elle fait dans le passé

« Est-ce qu’elle a ramassé les champignons ? Ont-ils été ramassés par quelqu’un d’autre ? Ont-ils été achetés ailleurs ?

« Ce sont toutes les choses que vous devez regarder, quant à la façon dont tout l’incident s’est produit, car ce sont trois morts non naturelles qui n’auraient pas dû se produire. »

M. Bezzina dit que si des accusations devaient être portées, ce serait plus probablement pour homicide involontaire que pour meurtre.

Erin a catégoriquement nié tout acte répréhensible et a pleuré devant chez elle lundi alors qu’elle parlait aux journalistes.

« Je n’ai rien fait », a-t-elle déclaré. « Je les ai aimés et je suis dévasté qu’ils soient partis.

« Gail était comme la mère que je n’avais pas parce que ma mère est décédée il y a quatre ans, Gail n’a jamais été que bonne et gentille avec moi.

« Ian et Heather étaient parmi les meilleures personnes que j’ai jamais rencontrées. Ils ne m’ont jamais rien fait de mal. »

Mais M. Bezzina a déclaré qu’une torsion pourrait voir une accusation de meurtre portée – si des aveux sont faits.

Il a ajouté: « (Avec) un meurtre, vous devez prouver l’intention de tuer, ou de causer des lésions corporelles graves ou des blessures corporelles graves.

« Alors que l’homicide involontaire coupable, vous devez prouver soit une négligence grave, soit un acte illégal et dangereux.

« Mais je ne pense pas que cela s’étendrait au meurtre à moins qu’ils n’obtiennent une confession disant: » Oui, j’avais l’intention de tuer ces gens « . »

Aujourd’hui, Erin a rompu sa couverture alors qu’elle était vue en train de retirer de l’argent après s’être cachée.

La confusion a entouré ses allées et venues jeudi après qu’un de ses avocats ait été contraint de camper devant chez elle pour lui remettre des instructions juridiques.

L’homme a dit que c’était le seul moyen de joindre Erin après que les flics aient confisqué son téléphone et son ordinateur.

Mais elle a rompu la couverture vendredi alors qu’elle était photographiée en train de retirer de l’argent à un guichet automatique dans le centre-ville de Melbourne – à près de 100 miles de chez elle.

Selon Daily Mail Australia, elle a été aperçue portant la même chemise rouge et le même pantalon blanc dans lesquels elle a été photographiée mardi.

Erin a nié tout acte répréhensible et les flics ont averti que l’incident pourrait être « très innocent ».

Mais les agents ont saisi un certain nombre d’articles, dont un déshydrateur de nourriture à partir d’une pointe, qui aurait été utilisé pour préparer les champignons.

Les enquêteurs ne savent toujours pas si elle a également mangé le repas – mais les flics ont confirmé qu’un déjeuner différent avait été servi à ses deux enfants.

Il est entendu que les flics cherchent à examiner les images de vidéosurveillance de la pointe où le déshydrateur de nourriture a été trouvé pour voir quels véhicules sont entrés sur le site.

Une source policière a déclaré à The Age que les flics effectuaient des tests médico-légaux sur le déshydrateur dans l’espoir qu’il pourrait contenir des indices clés pour découvrir ce qui s’était passé.

Selon un copain, Erin a organisé le déjeuner dans le but d’essayer de se réconcilier avec son ex-mari Simon Patterson.

Une source proche de Simon a affirmé qu’Erin cherchait désespérément à revenir avec lui – et a suggéré que le déjeuner était une « intervention » de sa famille.

L’ami a déclaré que sa famille était inquiète et a décrit la rencontre comme une « médiation ».

Simon était censé se joindre au déjeuner – mais se serait retiré à la dernière minute.

Le mari séparé d’Erin, Simon Patterson, a raté le déjeuner aux champignons

Don Patterson est mort sept jours après avoir mangé les champignons Crédit : Neuf

Gail Patterson est également décédée à la suite de la réunion empoisonnée Crédit : Neuf