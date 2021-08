Le profil de l’as de tir à l’arc Gomboeva avait été catapulté sous les projecteurs avant même qu’elle ne remporte une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo, avec les yeux du monde sur la nouvelle venue de 23 ans après s’être effondrée de manière inquiétante dans la chaleur étouffante de Tokyo peu après le début de la joyau.

L’héroïque Gomboeva s’est rétablie pour aider l’équipe russe à décrocher l’argent, n’étant battue que par l’équipe sud-coréenne – dominante de la discipline tout au long de l’histoire olympique – alors qu’elle atteignait la finale aux côtés d’Elena Osipova et Ksenia Perova.

Posant avec sa médaille peu de temps après sa mémorable campagne olympique, Gomboeva avait clairement tenu à préciser son passé en Russie. « Région d’Irkoutsk ou Bouriatie ? » elle a demandé à ses milliers de fans.

Voir ce post sur Instagram Une publication partagée par SVETLANA 🌸 (@gomboeva_svetlana)

« Je ne me suis jamais divisé par origine et je demande à tout le monde de ne pas partager par géographie. Mes ancêtres paternels sont [tribe] Hori Bouriates du territoire transbaïkal, un petit village près de Petrovsk Zabaikalsky.

« Mes ancêtres du côté de ma mère sont les Ikinats, une tribu bouriate d’origine Oirat de la vallée d’Ungin. Ce sont mes deux ailes, qui me donnent le pouvoir de mes ancêtres. »

Il y a environ 500 000 Bouriates dans le monde, constituant l’un des deux plus grands groupes indigènes de Sibérie. La plupart vivent en République de Bouriatie, un sujet fédéral de la Russie près du lac Baïkal, et Gomboeva ressent également une grande affinité pour son lieu de naissance près de l’une des plus grandes villes de Sibérie.

« Je suis né dans la région d’Irkoutsk, j’ai commencé à tirer à l’arc et je suis devenu plus fort en tant qu’athlète dans la République de Bouriatie », a-t-elle déclaré, expliquant qu’elle s’était formée et diplômée en Bouriatie.

« J’aime et respecte également les trois régions qui me sont chères. Nous sommes Bouriates, et nous ne faisons qu’un. La force est dans l’unité. »

Comme c’est le cas de nombreux sportifs de haut niveau, la médaillée d’or de l’épreuve d’arc classique par équipes féminines aux Championnats d’Europe de tir à l’arc de cette année a dû s’habituer aux critiques non sollicitées sur les réseaux sociaux.

Répondant aux « commentaires de personnes malveillantes », Gomboeva a déclaré qu’elle avait « travaillé 10 sur 10 » sur ses compétences et s’est poussée plus fort que quiconque.

« Oui, j’avais des attentes » elle a dit. « J’avais des objectifs et j’ai fixé la barre que je veux franchir. Et là où il y a des attentes, il y a de la déception. Et toutes ces personnes qui me critiquent pour les résultats affichés aux jeux ne font que souligner mes douleurs pour moi.

« Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils m’aident à traverser ces émotions. Je suis vulnérable – c’est ma faiblesse. Et le fait que j’accepte cela est ma force.

« Je suis un être humain avec des sentiments et des expériences. Cette année, j’ai fait mes débuts dans trois compétitions : l’étape de la Coupe du monde à Lausanne, le championnat d’Europe à Antalya et les Jeux Olympiques à Tokyo.

« Et oui, j’ai gagné des médailles partout. Deux d’or, d’argent et de bronze dans les épreuves individuelles et par équipes. Et ce résultat me convient.

« Les principes de pensée habituels vous font dévaloriser le résultat. Le maximalisme est mon tout. Tout ce que j’ai réalisé ne me suffit pas. [You have to] oubliez ce que vous avez reçu et attendez avec impatience le prochain départ.

« Je choisis une autre vie. Je choisis d’être dans le moment présent et de profiter. Je choisis d’être reconnaissant. Je choisis de m’aimer. »

Les partisans de Gomboeva l’ont soutenue avec enthousiasme en réponse. « Ne le lis jamais, ne regarde jamais un mauvais commentaire » conseillé un. « Vous êtes l’athlète le plus extraordinaire à couper le souffle et le plus beau avec des émotions fortes. »

Un autre a exhorté : « Svetlana, ne t’attarde pas trop sur les mauvaises choses. Laisse-les partir. Tu as encore de nombreuses victoires devant toi. »

Un autre fan a demandé : « Est-ce que ces » critiques de canapé « , au cours de leur vie, ont fait quelque chose pour justifier de s’asseoir et de condamner les autres ? Le fait est que ces personnes, à part s’asseoir sur leur canapé, ne sont capables de rien. »