Je suis un entrepreneur de pompes funèbres et je pense que c’est la PIRE façon de mourir – ce n’est pas ce que vous pensez

UN MORTICIEN a révélé quelle est la pire façon possible de mourir – et ce n’est pas ce que vous pensez.

Caitlin Doughty est à l’aise pour discuter de sujets macabres dans sa série Web “Ask a Mortician”, et a donné son avis professionnel sur la pire “mauvaise mort” que quelqu’un puisse avoir.

Caitlin a révélé la pire façon de mourir Crédit : YouTube/Demandez à un entrepreneur de pompes funèbres

Elle explique que même si chaque culture a une manière différente de décrire une “bonne mort”, ils semblent tous être d’accord sur ce que signifie avoir une “mauvaise mort”.

Elle a déclaré: “D’une culture à l’autre, la mauvaise mort a tendance à être un peu la même – c’est tragique et inattendu, un suicide, un homicide, un terrible accident.

“Pour les survivants, le pire pourrait être que le corps ne soit jamais retrouvé et que les rituels funéraires et de deuil ne puissent pas être accomplis.”

Mais le croque-mort explique que la pire façon de mourir est par scaphisme.

Le scaphisme est une ancienne méthode persane pour torturer quelqu’un à mort, également connue sous le nom de “bateaux”.

Caitlin a expliqué comment fonctionne cette façon bizarre de torturer : “Tout d’abord, votre corps est déshabillé et vous êtes placé entre deux bûches évidées, la tête et les membres dépassant.

“Ensuite, ils vous versent du miel partout et vous forcent à ingérer du miel et du lait, ce qui provoque une diarrhée qui remplit l’intérieur de la bûche, attirant les insectes.

“Ensuite, ils vous laissent dans un étang stagnant pour être lentement mangés – mais ils reviennent chaque jour pour vous nourrir de force avec plus de lait et de miel afin que vous ne mouriez pas tout de suite, succombant finalement à l’exposition, à la déshydratation, au choc et au délire.”

Les anciens Perses versaient également le mélange épais de miel et de lait sur tout le visage de la victime et l’exposaient au soleil, provoquant des cloques douloureuses.

La victime finira par être mangée vivante par divers insectes attirés par le miel et le lait mais sa souffrance durera des jours.

On pense que la méthode d’exécution cruelle était réservée aux pires criminels tels que les traîtres et les meurtriers.

