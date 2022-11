Je suis un enseignant sexy – j’ai été viré après que mes élèves aient trouvé une vidéo racée de moi en ligne et maintenant j’ai peur de quitter la maison

Une enseignante qui a été licenciée après que des étudiants aient trouvé des vidéos racées d’elle en ligne dit qu’elle a maintenant peur de quitter la maison.

Samantha Peer a été renvoyée de son travail après avoir été surprise en train de filmer du contenu OnlyFans sur des bureaux dans la salle de classe en Arizona, aux États-Unis.

Samantha Peer a été limogée après que son agitation latérale torride ait été exposée aux étudiants et aux parents Crédit : Instagram

La mère de deux enfants dit qu’elle a peur de quitter sa maison et affirme que sa famille a reçu des menaces Crédit : Instagram

Elle avait travaillé à la Thunderbolt Middle School de Lake Havasu City pendant cinq ans avant de perdre son rôle en raison de son côté impertinent.

La professeure de sciences a expliqué qu’elle avait créé un compte sous le pseudonyme de Khloe Karter pour aider sa famille à joindre les deux bouts.

Elle a dit que sa progéniture n’était “pas en mesure de survivre” avec les salaires des enseignants d’elle et de son mari Dillion, les amenant à explorer d’autres options.

Samantha a déclaré qu’elle en avait assez de sacrifier du temps avec ses enfants pour travailler des heures supplémentaires pour gagner plus d’argent.

Bien qu’ils prétendent avoir empêché “l’ensemble de l’État” de voir son contenu classé X, les élèves et les parents ont découvert son compte OnlyFans.

Un clip risqué qu’elle a réalisé dans sa classe est devenu viral – exposant son bousculade à l’école et la voyant perdre son poste d’enseignante.

Son mari Dillion a également été licencié de son travail dans une autre école après avoir été repéré dans les vidéos coquines.

La maman de deux enfants a maintenant réalisé une vidéo YouTube émouvante détaillant son dilemme impossible et discutant des conséquences de l’ostracisme.

Samantha a déclaré: “Je paie le prix chaque jour, bien sûr j’ai des remords, ça me manque beaucoup.

“Je n’ai jamais demandé de sympathie, je veux juste avancer dans ma vie, ce n’est pas là où je voulais être et ça fait mal tous les jours.

“Ce n’est pas juste que mon nom et ma famille doivent être traînés à travers le pays, j’ai des gens qui m’appellent et m’envoient des SMS menaçant de me poursuivre, de se présenter chez moi, de poursuivre mes enfants de quatre et sept ans -vieux, ce n’est pas juste pour eux.”

Tout en pleurant la perte de sa carrière d’enseignante, la mère affirme qu’elle est également confrontée à un harcèlement constant dans sa communauté.

Elle a poursuivi: “Je fais toujours de la publicité parce que ce n’est pas sûr pour moi de quitter ma maison. Je suppose qu’il est probablement impossible pour moi de trouver un emploi en ville.

“C’est ce que je dois faire si ma famille veut être nourrie. Je ne peux pas m’asseoir et ne rien faire et laisser mes enfants mourir de faim, c’est sans cœur.”

Samantha affirme que les habitants ont fait d’elle le sujet d’une chasse aux sorcières et continuent de partager ses photos et vidéos sexy.

La mère a déclaré que les gens menaçaient d’exposer son adresse en ligne et de montrer à ses jeunes enfants son contenu OnlyFans.

Elle a également allégué que des parents furieux avaient forcé son gymnase à mettre fin à son abonnement de quatre ans parce que leurs enfants fréquentaient l’établissement.

L’ancien enseignant a déclaré: “D’autres membres mineurs me harcelaient en me prenant en photo et en me filmant pendant que j’essayais de m’entraîner.”

Malgré ses excuses abondantes pour l’incident, Samantha a riposté, disant que le nom de sa famille ne devrait pas être “sali” parce qu’elle essayait de subvenir aux besoins de ses enfants.

L’enseignante a déclaré qu’elle “regrette totalement” d’avoir créé la vidéo – mais qu’elle se sentait “piégée” dans sa situation financière.

‘GROSSE ERREUR’

“La vidéo qui a été créée et annoncée a été réalisée après les heures contractuelles le week-end”, a-t-elle déclaré.

“Aucun mineur n’était jamais présent ou impliqué dans les vidéos. J’en paie déjà les conséquences en perdant mon certificat d’enseignement ainsi qu’en perdant le travail que j’aimais le plus.

“J’ai beaucoup aimé travailler avec mes collègues, enseigner les sciences à mes élèves, et cela m’a apporté de la joie chaque jour.”

Elle a dit qu’elle était consciente qu’elle avait fait une “très grosse erreur” mais cela “ne définit pas qui je serai à l’avenir”.

Samantha a ajouté: “Avant cet incident, si vous aviez demandé à quelqu’un, à des collègues ou à des étudiants, je suis convaincu qu’ils vous auraient dit que j’étais passionné et très bon dans mon travail.

“Je suis très hautement qualifié pour enseigner ce que je fais, j’étais très doué pour enseigner les sciences mais je me soucie aussi profondément de mes élèves.

“Je tiens à eux autant qu’à mes deux enfants.”

Dans un e-mail aux parents, Thunderbolt Middle School a confirmé qu’elle n’y travaillait plus – et a exhorté les parents à supprimer tout le contenu des téléphones de leurs enfants.

L’ancienne enseignante dit qu’elle ne mérite pas d’être victime d’une campagne de diffamation Crédit : YouTube