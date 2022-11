Je suis un enseignant sexy – j’ai enlevé mes vêtements de travail après avoir quitté mon travail et tout le monde dit la même chose

UNE ENSEIGNANTE a enlevé ses vêtements de travail après avoir quitté son travail en classe – et tout le monde dit la même chose à propos de son look.

Lillian Abra, qui compte plus de 70 000 abonnés sur TikTok, travaillait auparavant comme institutrice – et elle est ravie d’être libérée des contraintes de mode de son travail.

Lillian profite de la liberté qu'elle a maintenant de porter ce qu'elle veut

Lillian a dit qu'elle ne manquera pas les tenues qu'elle portait en classe

Dans l’une de ses vidéos, Lillian – vêtue d’un haut vert maigre et d’une jupe en satin blanc – explique comment quitter son travail d’enseignante signifie qu’elle peut désormais porter ce qu’elle aime.

Elle n’a plus à s’inquiéter de sa tenue d’enseignante élégante ou de salir ses vêtements avec de jeunes enfants.

“J’ai quitté mon emploi d’enseignante au primaire, ce qui signifie que je n’ai plus à porter de vêtements qui semblent être parrainés par Old Navy.”

Vêtue d’une jupe à manches longues et d’un pantalon bleu marine, elle a déclaré: “Je ne vais pas manquer ça.”

Plus tard, elle a enfilé une autre tenue d’enseignante – une robe à fleurs et une écharpe – et a déclaré : “Je ne dis pas que la mode d’enseignante ne peut pas être mignonne.

“Je dis juste que me réveiller tous les jours à 5h du matin et porter des trucs comme ça… ça m’a fait quelque chose psychologiquement.”

Elle a ajouté: “Permettez-moi d’être clair, la tenue vestimentaire des enseignants n’est pas la même que celle des affaires décontractées – il y a une différence. Je ne suis pas assise dans une cabine climatisée en train de parler à Mark de mon cours de spin.

“Je suis tout le temps avec un groupe d’enfants qui transpirent… et je repars en me sentant collant.”

Et ses followers ont vite compris la liberté de jeter les vêtements d’enseignante, tout en lui disant la même chose.

L’un d’eux a dit : “Non, ce n’est pas du travail décontracté, il faut se baisser, grimper, nettoyer, s’organiser, bouger, alors non.”

Un autre a écrit: “La mode des enseignants peut être mignonne mais c’est assez difficile.

“Tu dois être confortable, couvert, approprié, tu dois être capable d’être debout et de bouger et de te salir.”

Un troisième a commenté: “La mode des enseignants me dérangeait tellement quand j’étais à l’école élémentaire.”

Un quatrième a déclaré: “J’ai arrêté d’enseigner en huitième année et je me suis tellement lié à cela.”

Un autre a écrit: “La mode des enseignants est le concept le plus difficile!”

Lillian n’est pas la première enseignante à comprendre la liberté de changer ses vêtements de travail.

Une enseignante affirme que les gens disent qu’elle passe d’un cinq à un dix lorsqu’elle enlève ses vêtements de travail.

Tandis qu’une autre dit qu’elle est inondée d’offres de prétendants potentiels lorsqu’elle révèle qu’elle est une enseignante de géographie “en vogue”.