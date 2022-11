Je suis un enseignant – je passe d’un 5 à un 10 quand je quitte la classe et enlève ma tenue de travail

UNE ENSEIGNANTE a révélé comment elle lâche ses cheveux après une longue journée en classe.

Malgré sa tenue quotidienne conservatrice, une éducatrice de TikTok a partagé sa transformation après le travail de “un 5 à un 10”.

L’enseignante de TikTok montre d’abord ce qu’elle porte au jour le jour Crédit : TikTok/@teacherismyhobby

Mais elle le change rapidement en une tenue après le travail racée Crédit : TikTok/@teacherismyhobby

Passant de professionnel à racé, le nom des éducateurs @teacherismyhobby est plus que révélateur de ce qu’est son TikTok

Entre ses routines à la maison et ses tenues nocturnes racées, la jeune professionnelle aime partager des parties de sa vie qui ne sont pas liées au travail.

Et elle a accumulé plus de 40 000 abonnés au cours du processus, y compris à travers une vidéo sur la façon dont elle change rapidement de look.

Et il est sûr de dire que sa tenue après l’école enfreindrait son code vestimentaire scolaire.

Elle a légendé: “Les gens disent que je passe d’un 5 à un 10 dans ma tenue après le travail … vrai?”

Et ses fans ont rapidement accepté, car la section des commentaires a été inondée d’éloges.

L’un d’eux a dit : “Tu es tout simplement magnifique”.

Un autre a commenté : “C’est vrai !”

“Vous passez d’un 10 à un 10”, a déclaré un troisième.

Mais ce n’est pas la première fois que la bombe TikTok donne aux utilisateurs un avant-goût de son changement de travail et de vie nocturne – avec des fans qui affluent régulièrement pour voir ce qu’elle publiera ensuite.