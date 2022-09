Je suis un enseignant de première année – j’ai été victime d’intimidation et licencié pour avoir été “trop ​​​​sexy” pour la classe, mais l’accent devrait être mis sur les enfants

Une enseignante du PRIMAIRE a affirmé avoir été victime d’intimidation et licenciée parce qu’elle était “trop ​​​​sexy” pour la classe.

Patrice Brown, 33 ans, a déclaré que la directrice de son école d’Atlanta avait contesté ses robes moulantes et ses leggings moulants.

Le directeur de Patrice Brown lui a donné la botte pour être soi-disant trop sexy pour la salle de classe Crédit : Instagram

Les photos de Patrice portant un jean skinny moulant dans la salle de classe sont devenues virales Crédit : Instagram

En 2016, des photos de Patrice portant des jeans moulants et des chaussures à imprimé léopard dans la salle de classe des tout-petits sont devenues virales – et elle a rapidement été surnommée #TeacherBae en ligne.

Patrice a insisté sur le fait que ses vêtements étaient bien dans les “vagues” directives pour les enseignants de la ville.

Mais six ans plus tard, son directeur lui aurait donné la botte pour être soi-disant trop sexy pour la salle de classe.

Elle a déclaré au New York Post: “J’allais toujours au travail et je prenais des photos de moi dans la salle de classe, montrant à quel point j’aime mon métier et j’étais belle tout en enseignant aux enfants.

“Les enseignants sont souvent victimes d’intimidation [for their looks] par l’administration, les parents, les autres enseignants et, dans les classes supérieures, les élèves.

“Ce que les enseignants portent ne devrait pas être l’accent. L’accent devrait être mis sur les enfants.”

Patrice a déclaré qu’elle avait depuis trouvé un nouvel emploi dans une autre école pour enseigner aux enfants de première année après avoir été licenciée plus tôt cet été.

Cela vient après que la professeure d’art du New Jersey, Roxsana Diaz, a également été critiquée en ligne cette semaine pour ses tenues moulantes.

Des clichés de Roxsana, qui compte près d’un million d’abonnés sur Instagram, posant dans des robes moulantes et des jeans ajustés dans la salle de classe ont suscité l’indignation des parents.

L’un d’eux a écrit: “Vous êtes dans une salle de classe en train de prendre des photos Instagram avec votre a ** out.”

Un autre a dit : “Montrer des photos dans la classe avec les fesses en l’air est très inapproprié !”

“Vous ne devriez pas être enseignant”, a déclaré un troisième.

Mais Roxsana a riposté et a dit : “[Parents should] voulez quelqu’un qui enseigne à vos enfants qui aimera et protégera vos enfants comme s’ils étaient les leurs.

“Je suis un artiste et un influenceur ainsi qu’un enseignant.”

Une autre enseignante, Madi Dew, 23 ans, a convenu qu’elle et ses collègues éducateurs devraient pouvoir porter tout ce qui les rend “mignons et confiants”.

Elle a accumulé des milliers de vues et de commentaires en ligne après avoir montré aux gens comment transformer leurs vêtements “sexy” en looks professionnels.

“Dans mon école, nous ne pouvons pas porter de bretelles spaghetti ou montrer nos épaules, alors je mets des T-shirts sous des robes qui pourraient être un peu plus basses et je porte beaucoup de maillots de corps”, a-t-elle déclaré.

Madi, qui a enregistré plus de 1,8 million de vues sur TikTok sur une vidéo “comment faire”, reçoit souvent un coup de pouce du directeur de son école.

“Je ne pense pas que nos vêtements aient besoin d’être aussi pinaillés, surtout quand il y a une pénurie d’enseignants”, a-t-elle déclaré.

“L’accent devrait être mis sur le fait de s’assurer que les écoles sont correctement financées, que les enfants reçoivent les ressources dont ils ont besoin et que les enseignants sont soutenus.”