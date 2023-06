Je suis un employé de Primark – nous ne pouvons pas arrêter les voleurs à l’étalage… voici nos règles strictes

Un travailleur de PRIMARK a révélé des règles strictes secrètes qui signifient qu’ils ne sont pas autorisés à arrêter les voleurs à l’étalage.

Vicki, qui prétend travailler pour la chaîne de mode, s’est adressée à TikTok pour partager son expérience.

Vicki a déclaré que le personnel de Primark n’était pas autorisé à arrêter les voleurs à l’étalage 1 crédit

Dans un court clip, on peut la voir dans l’uniforme d’une vendeuse Primark en train de plier un vêtement.

Une piste audio dans laquelle on entend une femme crier « Aidez-le à s’échapper » joue sur la vidéo.

Vicki regarde alors prudemment d’avant en arrière avant de faire un signal téléphonique avec sa main et de dire : « Aide-moi ».

Le texte à l’écran disait: « Quand nous avons des voleurs à l’étalage mais nous ne sommes pas autorisés à les arrêter. »

Comme de nombreux acheteurs pourraient être surpris par cette révélation et Vicki a utilisé la légende de la vidéo pour expliquer davantage.

Elle a écrit: « Avertissement. Nous ne sommes pas autorisés à nous mettre en danger.

« [We can] essayez juste de les dissuader. »

Selon le manuel de l’employé de Primark, disponible en ligne, il n’y a aucune mention directe de cette règle.

Cependant, en vertu de la politique de santé et de sécurité de l’entreprise, tout le personnel est tenu de « prendre raisonnablement soin de sa propre sécurité et de celle des autres membres du personnel et des clients ».

C’est peut-être la règle qui empêche les employés d’affronter directement les voleurs à l’étalage présumés, car cela peut être dangereux pour eux.

Cela survient après qu’un autre travailleur a révélé un énorme secret que Primark ne dit pas aux clients – et cela laissera les acheteurs déchaînés.

Pendant ce temps, un employé du plus grand Primark au monde a expliqué le meilleur moment pour visiter pour trouver les derniers articles et les ventes secrètes sur les étagères.

Primark a été contacté pour commentaires.