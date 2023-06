Je suis un employé de Primark – code secret que nous utilisons lorsque le personnel pense que vous volez… et comment nous le gérons

Un employé de PRIMARK a révélé le code secret que le personnel utilise lorsqu’il pense que les clients volent – c’est ainsi qu’il le gère.

Dans un TikTok, Poleighh Soper a dévoilé toutes les connaissances internes sur la marque de rue très appréciée.

Poleighh Soper a dévoilé toutes les connaissances internes sur la marque de rue très appréciée 1 crédit

Elle a expliqué les tactiques pour assurer la sécurité du service client si quelqu’un vole 1 crédit

L’ancien assistant du magasin a expliqué comment les employés savent quand quelqu’un vole et comment ils obtiennent la sécurité pour y faire face sournoisement.

Poleighh, qui compte 66,2 000 abonnés sur l’application de partage de vidéos, a expliqué comment un faux nom est projeté sur le système tanoy de Primark, leur demandant de se diriger vers le service client.

Elle a dit: « Avez-vous déjà entendu quelqu’un au-dessus du tanoy dire » M. Brown pourrait-il venir à la caisse du service client « .

« Laissez-moi vous dire qui c’est.

« Dites que votre société de sécurité, qui se tient près de la porte et s’assure que personne ne vole, dites que son nom est comme Brown’s Security Services, c’est lui qu’ils appellent.

« Donc, quand ils disent » M. Brown peut-il venir à la caisse du service client « , ils appellent en fait la sécurité.

« Ils ne veulent tout simplement pas que les clients le sachent. »

Poleighh a également expliqué que s’ils soupçonnent quelqu’un de voler, ils ne peuvent pas l’accuser.

Elle a ajouté: « De plus, vous savez quand vous allez à la caisse et si vous avez comme une trousse de maquillage ou quelque chose, nous l’ouvrirons toujours et retirerons le mouchoir.

« C’est pour vérifier que vous ne volez pas.

« Nous devons donc sortir le mouchoir pour vérifier qu’il n’y a rien d’autre dans le sac.

« Cependant, nous ne sommes pas autorisés à vous accuser de vol.

« Pour qu’on puisse ouvrir ce sac, y trouver 10 bijoux et trois paires de chaussettes [and] ne peut pas vous accuser de l’avoir volé.

« Nous n’avons qu’à dire simplement : ‘Voulez-vous cela aussi ?’

« Et je peux vous dire 10 fois sur 10 que la réponse est ‘non merci’. »

La vidéo a reçu un demi-million de likes et des milliers de personnes ont commenté.

Un utilisateur a même déclaré : « Notre sécurité est M. White à mon Primark. »

Un autre a ajouté: « Le nôtre est M. Brooks et le truc du sac est vrai. »