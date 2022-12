Je suis un employé de l’hôpital sans chauffage ni eau chaude pendant trois MOIS – je dois porter un manteau pour me coucher les nuits à -12 ° C

Un travailleur de l’HÔPITAL a été privé de chauffage et d’eau chaude pendant trois mois alors qu’il vivait sur place.

Susan Crabtree a déclaré que son appartement à l’hôpital universitaire du Pays de Galles de Cardiff devient si froid qu’elle est obligée de porter un manteau pour se coucher.

Le traiteur, qui y travaille depuis plus de 11 ans, a déclaré: “Comment peut-on laisser cela se produire?”

Sa chaudière devait être allumée le 1er octobre mais elle est restée éteinte jusqu’au 23 décembre.

Cependant, Susan affirme que même maintenant, ni son chauffage ni son eau chaude ne fonctionnent correctement.

Cela signifiait seulement pouvoir prendre des douches “tièdes” entre les quarts de travail et dormir en pyjama, robe de chambre et manteau.

Susan a également déclaré qu’elle préférait être au travail plutôt qu’à la maison, car les fours de la cuisine offrent une pause bienvenue contre le froid glacial.

Le mercure a plongé jusqu’à -12 ° C dans certaines régions du Pays de Galles en décembre – la température nocturne la plus froide en 12 ans.

Susan, qui vit à Carmarthen House sur le campus de Heath, a déclaré que les conditions aggravaient ses longs symptômes de Covid.

Elle a souffert d’une mauvaise poitrine pendant la période de Noël, mais ses appels à l’aide sont ignorés, a-t-elle déclaré.

“Je n’ai pas de chauffage depuis des mois et l’eau n’est pas chaude non plus”, a-t-elle ajouté.

“Pendant la récente vague de froid que nous avons eue, je devais avoir mon pyjama, ma robe de chambre et un manteau quand je me couchais juste pour me réchauffer.

“Je me bats aussi avec ma poitrine maintenant.

“J’ai un long Covid de toute façon, mais c’est bien pire à cause du froid.

“C’est tellement frustrant parce que je peux me sentir de plus en plus malade, mais je ne peux rien y faire.”

Susan a dit qu’elle redoutait maintenant de rentrer chez elle après le travail chaque jour.

Je suis au bout du rouleau maintenant – je ne sais plus vers qui me tourner. Susan Crabtree

“J’ai travaillé tout au long de Noël cette année – la veille de Noël, le jour de Noël, le lendemain de Noël et le lendemain”, a-t-elle déclaré.

“Les gens me félicitent toujours pour cela, mais le fait est que j’y allais aussi pour me réchauffer.

“Quand je suis dans la cuisine et que les fours sont allumés, je pense à quel point il fait beau et chaud et je pense souvent que je préfère être au travail que de retour dans mon appartement.”

Susan insiste sur le fait qu’elle a “tout essayé”, mais sa situation désastreuse reste la même.

“Je suis allée à la maintenance, mes managers au travail, un conseiller, Citizens Advice – j’ai même essayé d’entrer en contact avec le directeur général du conseil de santé. Mais j’attends toujours”, a-t-elle déclaré.

“Je suis au bout du rouleau maintenant – je ne sais pas vers qui me tourner.”

Le Cardiff and Vale University Health Board s’est excusé pour les retards, blâmant le changement de temps, l’âge du bâtiment et les problèmes d’approvisionnement nationaux.

Il a déclaré que les systèmes de chauffage étaient pleinement opérationnels à Carmarthen House depuis le 23 décembre.

Un porte-parole a ajouté: “Merci aux résidents pour leur patience pendant que les problèmes étaient résolus.”

