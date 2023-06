Je suis un employé d’Aldi – voici la façon la plus étrange dont un client a essayé de nous voler à l’étalage

Un employé de supermarché BAFFLED a révélé comment un voleur à l’étalage présumé – bien qu’étrange – s’est trahi.

L’utilisatrice de TikTok @sandycro0d a reconstitué la scène bizarre qu’elle a vécue lors d’un quart de travail dans sa succursale de la chaîne de rabais Aldi.

Un employé de supermarché déconcerté a révélé comment un voleur à l’étalage présumé – bien qu’étrange – s’est livré Crédit : TikTok/@sandycro0d

Elle a mis en scène son interaction avec l’acheteur Crédit : TikTok/@sandycro0d

Elle a raconté comment un homme à l’air louche s’était approché d’elle, lui posant des questions sur les politiques antivol du supermarché.

Le TikTokker a commencé le clip en disant: « Je viens donc de sortir du travail d’Aldi et c’est une conversation entre moi et un client que j’ai littéralement eue aujourd’hui. »

Elle a décrit l’ouverture de leur rencontre avec « Salut, monsieur, comment allez-vous aujourd’hui? » – avant qu’il ne réponde : « Eh bien, bien, bien. Vous avez déjà attrapé quelqu’un en train de voler ici ? »

Lorsqu’on lui a dit non, il a marmonné: « Oh, d’accord – euh, je me demandais juste parce qu’il semble que ce serait vraiment facile. »

Elle dit avoir ri avant de lui assurer : « Certains articles portent en fait une étiquette de sécurité.

« Donc, si vous essayez de sortir du magasin sans les nettoyer, cela déclenchera la sonnerie de la porte et quelqu’un s’approchera de vous. »

Elle a ajouté: « Donc, je veux dire, je ne sais pas – les gens ne paient généralement que pour leurs affaires. »

La réponse de l’homme mystérieux se résumait apparemment à : « Oh, wow. Euh, sérieusement – je veux dire, je ne le savais même pas.

« Je n’ai jamais, euh – d’accord, merci, madame. Passez une bonne journée. »

Elle a signé en donnant une réponse de « D’accord, monsieur, merci, passez une bonne journée » – avant de plaisanter: « Merci d’avoir volé – je veux dire, fait du shopping – chez Aldi. »

L’employée du supermarché a mis en ligne sa vidéo avec la légende : « Si vous allez voler, faites-le – ne posez pas de questions. »

Aldi compte plus de 990 magasins au Royaume-Uni et vient d’annoncer des plans pour cinq nouveaux emplacements dans les prochains mois, ouvrant potentiellement environ 200 nouveaux emplois.

Les politiques antivol de l’entreprise au Royaume-Uni ont été critiquées cette semaine, avec la révélation que les caissiers ont été invités à fouiller dans les « sacs à vie » des acheteurs avant de traiter leurs achats.

Le changement de politique – que l’entreprise a qualifié de « mesure à court terme » – intervient à la suite d’informations faisant état d’une augmentation des vols au milieu de la crise du coût de la vie dans le pays, avec une inflation des prix alimentaires de 15,4%.

Pourtant, Aldi s’est également révélé cette semaine être le supermarché le moins cher du pays pour l’épicerie dans la dernière analyse du groupe de consommateurs Which ?.

La chaîne allemande de supermarchés discount Aldi compte près de 1 000 magasins au Royaume-Uni Crédit : Getty