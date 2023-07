Je suis un décrocheur universitaire et mon bousculade parallèle a fait de moi le plus jeune milliardaire autodidacte du monde… l’université n’est pas pour tout le monde

Un décrocheur UNIVERSITAIRE qui a abandonné ses études pour se lancer dans la technologie est devenu le plus jeune milliardaire autodidacte du monde – et recommande aux autres jeunes entrepreneurs de faire de même.

Austin Russell, 28 ans, a lancé sa société Luminar Technologies en 2012 après avoir obtenu une augmentation de 100 000 $ (80 000 £) en trésorerie de démarrage – et sa société vaut maintenant 2 milliards de £.

3 Austin Russell a trouvé le succès après avoir commencé une bousculade à l’université Crédit : Getty

3 Après avoir abandonné, il vaut des milliards Crédit : Getty

Et son conseil à tout jeune qui veut suivre ses traces est d’abandonner les tentatives d’obtention d’un diplôme – car c’est ainsi qu’il a réussi.

Parler à CNBCdéterminé Austin a déclaré: «L’université n’est pas pour tout le monde.

« C’est en quelque sorte l’approche traditionnelle autour de ce que vous faites et de ce que vous êtes censé faire.

« Toutes ces informations sont désormais disponibles à portée de main en ligne.

« Ce n’était pas quelque chose qui était vrai il y a 50 ans, mais c’est totalement vrai maintenant. »

Austin a eu l’idée de son entreprise prospère alors qu’il étudiait encore à Stanford.

Luminar développe une technologie de capteur radar laser pour soi conduite voitures, qui ne faisaient que commencer lorsque Austin a quitté l’université en 2012.

Austin a abandonné après avoir reçu une subvention du titan de la technologie et des premiers investisseurs de Facebook, Peter Thiel, pour lancer son activité secondaire dans une entreprise à part entière.

Il est devenu milliardaire presque du jour au lendemain après l’introduction en bourse de Luminar en décembre 2020.

Malgré sa chance avec la bourse, il a dit qu’il recommandait toujours à quiconque d’abandonner l’université.

Et il insiste sur le fait qu’il aurait quand même abandonné l’enseignement supérieur s’il n’avait pas reçu son argent de démarrage, en disant : « Si vous vous demandez si j’aurais abandonné [without the grant], Ouais. Absolument.

« Il n’y avait aucun doute dans l’esprit de personne.

« Ça allait arriver de toute façon. »

Mais la clé pour transformer son activité secondaire en une entreprise d’un milliard de livres est une chose : l’initiative.

Austin a expliqué : « Vous devez avoir la volonté de le faire. Et surtout en tant qu’entrepreneur, personne ne vous tiendra la main en cours de route.

« Vous êtes directement responsable d’au moins toutes les choses qui sont sous votre contrôle, comme ce que vous faites, les étapes que vous franchissez et le type de produit que vous livrez finalement au monde.

« J’ai été très chanceux et reconnaissant de voir un grand succès à un âge encore très précoce. »