Je suis un courtier de superyachts et je vends des bateaux de 100 millions de livres sterling – mes clients riches ne pensent pas à affréter un avion pour une miche de pain

ILS SONT jeunes, glamour et ont le job le plus instagrammable de la planète.

Maintenant, une nouvelle émission de téléréalité astucieuse ouvre le monde impitoyable des courtiers de superyachts, luttant pour vendre des navires d’une valeur allant jusqu’à 100 millions de livres sterling.

L’apprenti courtier en superyachts Vika Avramchuk a des célébrités et des hommes d’affaires milliardaires comme clients Crédit : Curve Media

La courtière Kaile ne craint certainement pas la concurrence dans la série télévisée – elle dit à sa rivale Vika: « Vous vous faites ressembler à une sorte de prostituée sur un bateau » Crédit : Curve Media

Hot Yachts, qui arrive à Paramount +, suit des équipes de vente qui aiment faire la fête en compétition pour vendre des bateaux de luxe

Après Selling Sunset, qui met à nu le monde des agents immobiliers de luxe, vient la nouvelle émission Hot Yachts, diffusée sur Paramount+ à partir de jeudi. Il voit les équipes de vente fêtardes rivaliser pour vendre ou affréter des navires de luxe.

Dans la série, qui se déroule à Miami, ils révèlent les secrets de leurs riches clients – des milliardaires qui dépensent des milliers de pains de supermarché à leur bateau, à ce que c’est que d’essayer de voler un baiser à la superstar Leonardo DiCaprio.

Avec une commission alléchante comprise entre 10 et 15 %, une transaction peut rapporter des millions à un courtier, ce qui signifie que la concurrence impitoyable est le nom du jeu.

Katya Hall, connue comme la reine des yachts parmi ses collègues, ne sortira pas du lit pour moins de 10 millions de livres sterling, 150 pieds et gagne une somme incroyable en organisant des vacances d’été de luxe pour ses clients incroyablement riches.

« Beaucoup de mes collègues vendent des yachts qui coûtent moins d’un million de dollars, mais j’ai loué 2,5 millions de livres sterling pendant 24 semaines pour un client », a-t-elle déclaré au Sun. « Ainsi, la valeur de ma charte est trois fois plus élevée que la vente de quelqu’un d’autre.

Les courtiers jouent sale

«En termes de ventes, je ne fais que 10 millions de livres sterling et plus. Je pourrais vendre 20 bateaux à 300 000 £ par an, mais je ne le fais pas. Je ne traiterai pas avec moins d’un 150 pieds. J’ai récemment vendu des bateaux pour 28 et 30 millions de livres sterling. Juste quelques-unes de ces offres par an, c’est déjà assez bien.

Hot Yachts suit la mère de deux enfants de 39 ans, qui vit dans un appartement penthouse surplombant la marina de Fort Lauderdale, en Floride, alors qu’elle montre un jeune couple autour du navire Coral Ocean de 240 pieds, d’une valeur de 94 millions de livres sterling.

La beauté de six cabines dispose d’une salle à manger raffinée pour 32 personnes, d’une immense salle de sport avec son propre professeur de yoga, d’un spa entièrement équipé et de jet-skis.

Avec un prix de location hebdomadaire compris entre 505 000 £ et 615 000 £ selon la période de l’année, une réservation pourrait rapporter une commission de 92 000 £.

L’un des rivaux de Katya, Nick « Mr Yachts » Cardoza, montre le Mizu de 175 pieds, d’une valeur de 12 millions de livres sterling, dans l’espoir de gagner une commission de 1,2 million de livres sterling, invitant deux belles filles à bord pour une séance photo sur Instagram parce que « les filles ont fière allure sur tout ”.

Le navire en peluche, qui a fait une apparition dans le clip End Game de la chanteuse Taylor Swift, dispose de cinq cabines, d’un jacuzzi, d’un terrain de basket et d’un magnifique escalier en verre.

Mais Katya révèle que d’autres luxes sont désormais nécessaires pour la plupart des plus gros navires.

« Beaucoup des plus gros yachts ont des aires d’atterrissage pour hélicoptères qui occupent tout un pont », dit-elle.

«De plus, les salons de beauté complets et les spas haut de gamme, avec plusieurs saunas et salles de soins, sont populaires.

« J’ai des clients qui paient pour une nouvelle construction et je leur dis toujours d’installer un salon de beauté parce que si les hommes veulent aller pêcher ou plonger, les dames voudront aller au spa.

« Mais les sous-marins sont le nouvel accessoire le plus cool à avoir à bord. Vous pouvez les obtenir pour deux à quatre personnes. Ils sont très sûrs. L’un des membres de l’équipage sera formé pour piloter cela et l’équipe pourrait également inclure des instructeurs de plongée sous-marine, des instructeurs de planche à voile et un professeur de yoga ou un entraîneur personnel.

Katya, originaire de Sibérie, compte parmi ses clients des célébrités et des membres de la famille royale et a récemment affrété des bateaux pour le rappeur Drake et l’acteur vedette Will Smith. Pourtant, son apprentie, Vika Avramchuk, affirme que les célébrités ne sont pas toujours les clientes privilégiées.

Elle déclare : « Je préférerais avoir des hommes d’affaires milliardaires comme clients, car la plupart des propriétaires de méga yachts ne louent pas de célébrités.

«Les gens qui ont de très beaux et gros bateaux veulent que les gens les respectent et les célébrités ont tendance à être peut-être un peu moins prudentes. Je préférerais donc de loin avoir un milliardaire sous le radar qui affrétera systématiquement chaque année pour des vacances en famille.

L’ancienne mannequin Vika, 31 ans, n’est elle-même pas étrangère aux fêtes de yachts étoilées – ayant passé du temps avec Leonardo DiCaprio et ses copains dans le sud de la France et à Malibu, en Californie.

L’acteur de Wolf Of Wall Street Leo, qui naviguait sur la Côte d’Azur avec la star de Spider-Man Tobey Maguire la semaine dernière, s’affrète rarement mais est souvent l’invité d’un propriétaire milliardaire tel que le chef d’Amazon Jeff Bezos.

Vika dit qu’elle a été invitée à une soirée intime avec Leo sur le yacht Eclipse de Roman Abramovich, qui a coûté 1,2 milliard de livres sterling, avant la disgrâce de l’oligarque à cause de la guerre en Ukraine. Elle dit : « C’était plus comme un bateau de croisière. Tout était fantastique. Être sur un canot, puis remonter jusqu’à un navire qui ressemble à un lacet de chaussure pour une chaussure, c’est une belle sensation.

Vika dit qu’elle n’est jamais sortie avec Leo, malgré sa réputation d’homme à femmes. Elle ajoute : « Je peux les appeler mes amies et je suppose que j’obtiens plus de respect que les autres femmes à long terme. Mais à l’époque, j’aurais vraiment adoré un câlin de Leo.

Vika ajoute: « Je pensais vraiment que j’allais repartir avec Leo ou l’un de ses copains comme petit ami. »

Le courtier en charter Fotis Geranios, basé en Grèce, compte un grand nombre de clients de premier plan, bien que les accords de non-divulgation signifient qu’il ne peut pas nommer de noms. Pourtant, il dit: «J’avais une charte il y a quelques années avec une chanteuse très célèbre qui était à bord avec son entraîneur personnel, des maquilleurs, deux chiens, des coiffeurs et un nutritionniste. Pas d’amis, pas de famille.

« Nous avons eu une grosse crise parce que le yacht était amarré à Porto Cervo Marina en Italie et il y avait beaucoup de paparazzi, alors elle s’est plainte. Nous avons dû prendre l’avion avec la propriétaire pour lui parler, car elle menaçait de poursuivre en justice pour des images divulguées.

« Une autre chanteuse latino-américaine a affrété un yacht à un collègue avec sa famille. Elle voulait se rendre à Mykonos, en Grèce, mais il y avait un fort vent tropical qui empêchait les yachts de naviguer dans les îles grecques.

« Elle était très déçue et le capitaine voulait qu’elle soit heureuse, alors quand il passait devant Salamina, l’île la plus proche d’Athènes, il a dit : ‘Regardez, c’est Mykonos. Vous avez vu Mykonos. C’est un peu méchant, mais ça l’a rendue heureuse.

Avec des clients riches à garder, rien n’est de trop pour les courtiers, qui se feront un plaisir de louer un avion pour livrer un pain.

Fotis dit : « On pourrait penser que les clients voudraient du caviar et du Cristal Champagne et toutes les choses glamour. Mais souvent, les gens partent avec des charters d’un million de dollars et demandent des hot-dogs et des cochons dans des couvertures.

«Ou ils veulent transporter par avion du pain de supermarché bon marché jusqu’à leur charter dans les Caraïbes, plutôt que de laisser leur chef à bord cuire un pain, alors nous obtenons un vol de 8 000 £ pour envoyer un pain à 99p.

« J’ai un client qui doit avoir un sandwich au beurre de cacahuète et à la gelée (confiture) tous les jours et ce doit être le pain le plus basique et la marque de beurre de cacahuète la moins chère. »

Fotis – dont les locations coûtent entre 25 000 et 350 000 £ par semaine – dit que le client respecte généralement le bateau pour lequel il a payé, mais que les invités indisciplinés peuvent manquer de respect à l’équipage et causer parfois des milliers de livres de dommages.

« Les clients qui ne paient pas ne donnent rien et peuvent être très exigeants », dit-il. «Vous n’êtes pas autorisé à fumer sur le yacht, mais nous avons organisé une fête où les gens fumaient, il y avait des brûlures sur le tapis, beaucoup de taches, même du vomi.

« Il y avait des verres cassés partout, une chaise cassée. J’ai dû faire venir une équipe de nettoyage professionnelle à bord et aussi une équipe spéciale pour se débarrasser de l’odeur de la fumée.

Les énormes commissions dans l’entreprise signifient que la concurrence est féroce – et certains agents jouent salement.

Le courtier Kaile n’a certainement pas peur de la concurrence dans la série et dit à sa rivale Vika : « Tu te fais ressembler à une prostituée sur un bateau, amenant sa mère. Est-ce votre madame ? Les deux entrent dans un énorme affrontement dans la série après que Vika ait trouvé un acheteur potentiel laissé seul sur un yacht de 8 millions de livres sterling et ait tenté de braconner son entreprise.

Toujours impénitent, Vika dit : « Chaque industrie où votre revenu est basé uniquement sur la commission est très acharnée parce que tout le monde sait que s’ils veulent manger, s’ils veulent payer leur loyer, ils vont devoir s’assurer que le client est le leur.

« Mais aussi, si vous n’êtes pas suffisamment professionnel pour laisser un client facilement disponible pour être récupéré par quelqu’un d’autre, alors je ne suis pas le méchant. C’est toi le méchant.

Le premier épisode de la série se concentre sur le salon nautique annuel de Miami, où les courtiers font la fête sur le yacht Coral Ocean et organisent des déjeuners cinq étoiles au bord de l’eau entre deux présentations aux clients de leurs produits de luxe.

Mais tout n’est pas amusant et glamour. Katya, qui a une fille de 18 ans, Elena, et partage Zane, qui a presque deux ans, avec son mari Issa, dit qu’il est difficile d’être loin de la famille. Fotis dit que les déplacements constants et la garde des clients 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 peuvent également être épuisants.

Il ajoute : « Tout le monde pense que pendant les salons nautiques, nous faisons la fête, buvons et nous amusons et oui, nous le faisons, mais de manière commerciale. Si vous n’êtes pas dans l’industrie, c’est difficile à comprendre, mais c’est très fatiguant.

«Je suis avec des clients sur les yachts toute la journée et la nuit, je dois faire la même chose dans les clubs et les restaurants. Ainsi, lors d’un salon nautique, je ne dors que deux heures par nuit.

« Si je dîne avec un rendez-vous et que je reçois un appel, je dois le prendre, sinon je ne gagne pas d’argent et le client ira chez le prochain courtier.

« Ce n’est pas qu’un travail, c’est toute une vie. J’aime ça et c’est incroyable, mais si vous êtes du genre à être stressé par les longues heures de travail, ce n’est pas pour vous.

Hot Yachts est sur Paramount + à partir de jeudi cette semaine.

Katya Hall, connue comme la reine des yachts parmi ses collègues, ne sortira pas du lit pour moins de 10 millions de livres sterling, 150 pieds Crédit : instagram/yacht_setter/

Leonardo DiCaprio, à droite, et Tobey Maguire sur un yacht à St Tropez Crédit : La Méga Agence

Le courtier en charter Fotis Gernzanios, basé en Grèce, a une énorme liste de clients A-list Crédit : Curve Media