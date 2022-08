Je suis un comportementaliste félin – voici comment empêcher votre animal d’amener des animaux morts dans la maison

SI vous avez un chat, vous avez probablement eu votre juste part de « cadeaux » sur le tapis.

Les Moggies sont connus pour amener des animaux morts dans les maisons de leurs propriétaires.

La comportementaliste féline Anita Kelsey a partagé ses meilleurs conseils pour empêcher votre chat d’amener des animaux morts dans la maison Crédit : Greg Heath

Les Moggies sont connus pour apporter des « cadeaux » dans les maisons de leur propriétaire Crédit : Getty

Bien qu’il soit assez sinistre de rencontrer une carcasse dans votre salon, les experts disent que c’est en fait un signe d’affection car cela signifie que votre félin se sent à l’aise.

Mais heureusement, si vous êtes trop dégoûté par le sang et les tripes, il y a des choses simples que vous pouvez faire pour y mettre un terme.

La comportementaliste féline Anita Kelsey a partagé ses cinq meilleurs conseils pour ralentir le flux d’araignées, de souris, d’oiseaux ou d’écureuils morts qui se présentent à votre porte.

Anita, auteure de Let’s Talk About Cats, a déclaré : “Le besoin des chats de chasser est ancré en eux, mais il y a certaines choses que vous pouvez faire pour les aider avec leur proie naturelle.”

1. Gardez votre chat à l’intérieur la nuit et tôt le matin

Amener votre chat à l’intérieur à l’heure du dîner et verrouiller la chatière jusqu’au matin pourrait réduire considérablement le nombre de « cadeaux » que vous recevez.

En effet, la nuit et le petit matin sont les moments où les créatures que les chats chassent sont en déplacement et les plus vulnérables.

2. Mettez une clochette sur le collier de votre chat

Une petite cloche autour du cou de votre animal pourrait faire une énorme différence.

Le bruit alertera les proies potentielles à l’approche de votre chat, ce qui signifie qu’elles peuvent se faufiler avant d’être attrapées.

3. Portez votre chat

Si vous passez du temps à jouer avec votre chat, en particulier en utilisant des jouets comme des souris en peluche qui imitent la mise à mort, il peut devenir trop fatigué pour sortir et le faire pour de vrai.

Vous aurez probablement déjà beaucoup de jouets, ou ils peuvent être récupérés pour pas cher.

4. Placez les mangeoires à oiseaux en hauteur dans le jardin

Si vous avez un espace extérieur à la maison, les mangeoires pour oiseaux peuvent être un autre excellent moyen de réduire le nombre de meurtres de votre chat.

Les placer en hauteur dans le jardin rendra l’accès des félins plus difficile, ce qui signifie que moins d’oiseaux se retrouvent à l’intérieur.

5. Fixez un dispositif anti-écureuil au poteau de la mangeoire à oiseaux

Une fois que vous avez installé votre mangeoire à oiseaux, pensez à attacher un dispositif anti-écureuil pour éloigner également votre chat.

Cela peut prendre la forme d’un cône, d’une bouteille en plastique, d’une vieille boîte à biscuits, de vaseline, de piment en poudre ou d’une cage.

Anita, titulaire d’un diplôme de premier cycle en comportement félin et en psychologie, a déclaré : “Les chats sont des chasseurs naturels et la prédation fait partie de leur constitution.

“Les chats ramènent à la maison des animaux qu’ils ont chassés et tués car la maison est la principale zone de sécurité pour les chats.

“Il est donc logique de ramener la proie / la capture à la maison dans une zone où elle se sent à l’aise et en sécurité.

“Les chats peuvent ramener à la maison la” mise à mort “pour nous en tant que membres de la famille féline.”