Je suis un colley humain – maintenant j’adorerais rencontrer une chienne après avoir dépensé 12 000 £ pour ma transformation… et je veux jouer dans des films

Un JAPONAIS a dépensé près de 13 000 £ pour se transformer en un vrai chien – et veut maintenant retrouver sa Lassie.

L’aspirant chien « Toco » est devenu célèbre après avoir posté un clip de lui-même dans son costume ultra-réaliste de Collie alors qu’il se promenait dans les rues de Tokyo.

Toco s’est transformé en chien après des années à vouloir être un animal

Il « aboie toute la nuit » et adore se frotter le ventre

S’adressant au New York Post, Toco a déclaré qu’après avoir pris confiance en marchant à quatre pattes en public, il était prêt à trouver un partenaire et à aller au cinéma.

Toco espère rencontrer d’autres « thériens » – des personnes qui s’identifient comme appartenant à une espèce non humaine – lors de rassemblements et peut-être trouver une romance.

Il a déclaré : « Je pense que ce serait formidable si quelque chose comme ça existait. J’aimerais les rencontrer.

Toco espère également honorer le grand écran et devenir une star de cinéma.

Il a aboyé : « Je pense que ce serait génial si je pouvais utiliser mes compétences et avoir l’opportunité d’apparaître comme un chien dans un film. »

Toco a déclaré qu’il avait choisi le costume de colley parce qu’il aimait élever la race lorsqu’il était humain.

Il a expliqué : « S’il ne s’agissait pas d’une race naturellement de grande taille, elle n’aurait pas l’air anormalement disproportionnée lorsqu’elle serait portée par quelqu’un comme costume. »

Les cheveux longs du colley aident à bien cacher la « forme humaine » de Toco et lui permettent de passer pour un « chien réaliste ».

Il a ajouté : « Il y a des restrictions, mais vous pouvez vous y déplacer. Cependant, si vous bougez trop, il ne ressemblera pas à un chien. »

« Plutôt que d’être dur ou physiquement inconfortable, les sentiments d’excitation et de plaisir que je ressens grâce à cette expérience sont plus forts. »

Toco a commandé la tenue pour chien auprès d’un costumier spécialisé dans le cinéma et la télévision et a commencé à partager son parcours pour devenir un chien sur YouTube l’année dernière.

Depuis, l’amoureux des chiens a accumulé plus de 50 000 followers en ligne et a expliqué à ses fans : « Je suis devenu un colley parce que je voulais être un animal ».

Toco a même investi dans une cage pour chien pleine grandeur pour y dormir.

Dans les images de sa première promenade en plein air, on pouvait voir Toco trotter sur une route alors qu’il était accompagné par une jeune femme.

Il a réalisé des tours et interagi avec d’autres personnes et leurs vrais chiots et a admis plus tard qu’il « ne s’attendait pas à une telle réaction » à propos de sa vie de chien.

Toco a déclaré que sa famille avait été « surprise » après avoir appris son identité canine, mais « l’avait reçue favorablement ».

« Je suis très heureux qu’ils l’aient accepté », a-t-il déclaré.

Et Toco ne se laisse pas abattre par la négativité et déclare : « J’aime les animaux et j’aime jouer comme un colley.

« C’est mon passe-temps, donc je vais continuer. Cela me rend heureux et rend les autres heureux aussi. »

Toco a même une cage de la taille d’un chien pour jouer.

Le chiot aime aussi se frotter le ventre