« Je suis un collectionneur – c’est mon gâchis et c’est qui je suis »

Dan MacNee se tient parmi les énormes piles de cartons, de papiers et de projets créatifs qui engloutissent sa maison d’Édimbourg.

Les murs, les portes, sont recouverts de peintures, de dessins et de cartes.

« C’est sinistre », dit-il. « Il y a des choses partout. C’est écrasant, et j’ai d’autres espaces comme celui-ci. Le garage, les ateliers, ils sont tous pleins. »

Pour Dan, cette accumulation ne concerne pas seulement les objets : elle représente son parcours de vie.

« J’ai énormément de choses et j’essaie toujours de les commander et de les organiser », dit-il. « Mieux je le fais propre et bien rangé, mieux je m’en sors – non seulement avec mon handicap, mais aussi avec la maladie mentale et les abus qui la sous-tendent. »

Dan est un collectionneur.

Il attribue sa condition au fait qu’il a déménagé plus de 50 fois sur trois continents en 30 ans. Il dit que son sentiment de sécurité a été déraciné à plusieurs reprises.

« Lorsque votre sentiment de sécurité continue de vous échapper, vous vous accrochez aux choses », ajoute-t-il. « C’est une vaine tentative d’instaurer un certain sentiment de sécurité. »

Bien qu’il reconnaisse que sa thésaurisation le rend « horriblement mal à l’aise », Dan a du mal à lâcher prise.

« C’est ma vie, c’est qui je suis. Même si cela me met mal à l’aise, je ne peux pas laisser tomber. »

Dan fait partie d’environ 1 adulte de moins de 55 ans sur 40 qui souffre de thésaurisation. Pour les plus de 55 ans, cela représente environ 6 % de la population, bien que cela puisse être une estimation prudente selon les universitaires.

La thésaurisation est une condition qui peut être déclenchée par une perte, un traumatisme ou des problèmes de santé mentale. Le trouble de la thésaurisation a été officiellement reconnu comme un problème de santé mentale en 2013, mais la compréhension et la sensibilisation sont limitées.

Linda Fay dit que le désordre est un symptôme de ce qui se passe dans la vie d’un individu [BBC]

À une récente conférence à Édimbourgdes experts et des professionnels se réunissent pour discuter de stratégies visant à soutenir des personnes comme Dan. Organisé par l’association caritative Hoarding Academy, l’événement a appelé à une approche unifiée à l’échelle nationale pour lutter contre la thésaurisation en Écosse.

Linda Fay, experte et fondatrice de l’Académie, souligne l’urgence de la collaboration.

« Des gens élaborent des politiques dans tout le pays, et c’est un gaspillage de ressources », dit-elle. « Nous avons besoin d’un ensemble de lignes directrices multi-agences auxquelles nous pouvons tous adhérer. »

Confort et sécurité

La thésaurisation va au-delà du simple fouillis. Cela devient un désordre lorsque l’accumulation d’objets perturbe la vie quotidienne et lorsque les pièces ne peuvent plus remplir leur fonction.

« Les effets personnels sont là pour une raison », explique Mme Fay. « Ils procurent un sentiment de confort, de sûreté, de sécurité – quoi qu’il en soit. Le désordre n’est qu’un symptôme de ce qui se passe chez l’individu. »

Elle ne préconiserait jamais de vider la maison de quelqu’un sans son accord.

« J’aide les gens à réduire progressivement leurs affaires à leur rythme, en me concentrant sur des techniques pratiques et thérapeutiques pour gérer leur espace », a-t-elle déclaré.

Christiana Bratiotis, professeure agrégée à l’Université de la Colombie-Britannique, a consacré des années à étudier la thésaurisation.

Lors de la conférence d’Edimbourg, elle a déclaré : « La thésaurisation est un trouble anxieux.

« Ce n’est pas un problème de paresse ou de manque de normes mais un problème de santé mentale. »

Les recherches sur la thésaurisation sont relativement récentes. « La recherche sur la thésaurisation ne date que d’une quarantaine d’années », souligne le Dr Bratiotis. « Par rapport à d’autres maladies psychiatriques comme la dépression, que nous étudions depuis des siècles, nous avons un long chemin à parcourir. »

Le Dr Christiana Bratiotis étudie la thésaurisation depuis des années [BBC]

Comprendre la thésaurisation nécessite d’approfondir ses fondements psychologiques. « Nous pensons que la thésaurisation est une interaction complexe de divers facteurs », explique le Dr Bratiotis.

« Les vulnérabilités génétiques, les émotions fortes à propos des objets, les réflexions sur la valeur de conserver les choses et les événements de la vie y contribuent. »

Dan MacNee a amassé des pièces pleines de désordre [BBC]

Les statistiques indiquent qu’environ 50 % des personnes atteintes du trouble de la thésaurisation ont vécu des événements traumatisants dans leur enfance et que nombre d’entre elles souffrent également d’autres problèmes de santé mentale.

« Certaines études suggèrent que 92 % des personnes diagnostiquées avec un trouble de la thésaurisation ont un ou plusieurs autres problèmes de santé mentale pouvant être diagnostiqués », ajoute-t-elle.

Pour les personnes concernées, le chemin vers la gestion du comportement de thésaurisation est difficile. Se contenter de vider la maison d’une personne n’est pas une solution viable et peut souvent aggraver la situation.

« Si vous y réfléchissez, nous possédons tous des biens précieux », déclare le Dr Bratiotis.

« Si quelqu’un retire des objets sans son contrôle ou sa permission, cela peut être assez traumatisant. »

Le désordre et les œuvres d’art inachevées se trouvent partout dans la maison de M. MacNee [BBC]

Mme Fay et le Dr Bratiotis appellent à une sensibilisation accrue et à de meilleures ressources. Des outils tels que l’outil d’évaluation de l’environnement domestique pour la thésaurisation (HEATH) ont été développés pour aider les prestataires tels que les services d’incendie et de logement à identifier les risques pour la santé et la sécurité dans la maison.

« L’accessibilité à l’aide est cruciale », déclare Mme Fay. « La plupart des gens ne savent pas qu’il existe des organisations qui peuvent travailler avec les gens à domicile, en leur apportant un soutien pratique et thérapeutique. »

Elle souligne également la nécessité d’une stratégie nationale. « Nous avons besoin de lignes directrices nationales », ajoute-t-elle. « Nous avons mis en place un groupe de travail national sur la thésaurisation. »

Pour Dan, le parcours n’est pas simple, mais il espère que partager son histoire encouragera d’autres personnes à demander de l’aide. « La situation de chacun est différente », dit-il.

« Mais si vous pouvez obtenir du soutien, apportez-le, d’où qu’il vienne. Le problème est que les gens pensent qu’il suffit de tout effacer et que cela résoudra tout. Cela ne fonctionne pas comme ça. Retirer les choses ne prend pas la violence émotionnelle. »