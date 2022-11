Je suis un chercheur de la zone 51 – des agents du FBI ont fait irruption chez moi, m’ont menotté et ont pris TOUS mes ordinateurs dans le but de me faire taire

Un chercheur de AREA 51 a déclaré que des agents du FBI ont fait irruption chez lui et l’ont menotté sous la menace d’une arme avant de prendre tous ses ordinateurs pour tenter de le faire taire.

Joerg Arnu, qui dirige le site Web populaire Dreamland Resort dédié aux événements de la mystérieuse base du Nevada, a déclaré que les agents avaient fait irruption chez lui en pleine nuit la semaine dernière.

Joerg Arnu dirige un site Web dédié à la zone 51

Joerg a partagé une image de sa porte forcée Crédit : Le Soleil

La base mystérieuse est entourée de secret Crédit : Getty Images – Getty

La zone 51 est située dans le désert du Nevada Crédit : Getty

Anru a déclaré que son domicile à Las Vegas et également dans la ville de Rachel avaient été fouillés par une “équipe combinée” du FBI et du Bureau des enquêtes spéciales de l’Air Force.

Il a maintenant décrit à The Sun Online ce qui s’est passé lors du raid du 3 novembre alors qu’il était terrifié avec sa petite amie Rachel.

Arnu a déclaré que le raid “s’est déroulé sans aucun avertissement” et “les portes ont été défoncées” avant que lui et Rachel “ne soient détenus et traités de la manière la plus irrespectueuse”.

“Je dormais dans mon lit. S’il y avait un avertissement, je ne l’ai pas entendu. Je me suis réveillé au bruit de la porte cassée”, a-t-il déclaré à The Sun Online.

“Quand je suis allé enquêter, j’ai vu plusieurs personnes en armure complète dans ma maison derrière un bouclier anti-émeute avec au moins une arme pointée sur moi.

“Ma petite amie a été emmenée dans la rue pieds nus et seulement en sous-vêtements à la vue de nos voisins.”

“J’ai été emmené dehors, menotté et uniquement en t-shirt et en survêtement à des températures inférieures à zéro.

«Chaque maison a été fouillée par 15 à 20 agents en tenue anti-émeute complète, causant d’autres dégâts dans les deux maisons en plus des portes d’entrée brisées.

“J’ai été très surpris de la force avec laquelle le mandat de perquisition a été exécuté et de la brutalité avec laquelle nous, tous deux des personnes âgées non armées, avons été traités.”

Arnu a expliqué que: “Malgré mes demandes répétées d’explication, on m’a seulement dit que la recherche était liée à des images publiées sur mon site Web Area 51.

“Je crois que la perquisition, exécutée avec une force totalement inutile par des agents gouvernementaux trop zélés, était destinée à faire taire la communauté des chercheurs de la zone 51.”

Dans un avertissement effrayant, il a ajouté: “La question est maintenant – jusqu’où iront-ils?”

Il a révélé que le FBI et l’Air Force avaient saisi une grande quantité d’équipements électroniques d’une valeur d’environ 20 000 $ (17 000 £), ainsi que des dossiers personnels.

Les images partagées avec The Sun Online montrent les dommages causés à sa porte lorsque le FBI et l’Air Force sont entrés de force.

“Tous mes ordinateurs portables, téléphones, disques de sauvegarde, matériel photo et mon drone ont été saisis”, a-t-il déclaré.

“Avec l’équipement, j’ai perdu tous mes dossiers médicaux, dossiers financiers et fiscaux, mots de passe, contacts électroniques et téléphoniques, photos, etc.

“Même mon téléphone a été pris, me laissant à Rachel avec deux portes cassées et aucun moyen de communiquer ou d’appeler à l’aide.

“Je n’ai pas d’autre choix que d’intenter une action en justice pour essayer de récupérer mon équipement et demander le remboursement des dommages.”

Le bureau du FBI à Las Vegas a refusé de commenter.

Qu’est-ce que la zone 51 La zone 51 est située dans la partie sud du Nevada, à seulement 83 miles au nord-nord-ouest de Las Vegas C’est le nom commun d’un élément hautement classifié de l’installation de l’US Air Force dans le Nevada Test and Training Range. La parcelle de terrain clôturé Il est officiellement connu sous le nom d’aéroport Homey et mesure six miles sur dix, est niché entre une base de l’US Air Force et un terrain d’essai nucléaire abandonné. Il se trouve près de Rachel, une petite ville populaire auprès des touristes, sur la soi-disant Extra Terrestrial Highway, Nevada route 375. La base aérienne est généralement considérée par beaucoup comme le siège du développement et des tests d’avions expérimentaux et de systèmes d’armes. L’US Air Force a acquis le site en 1955. Cependant, la CIA n’a jamais reconnu l’existence de l’installation jusqu’en juin 2013, à la suite d’une demande en vertu de la Freedom of Information Act déposée en 2005. La base n’a jamais été déclarée base secrète, mais toutes les recherches et occurrences dans la zone 51 sont des informations compartimentées top secrètes/sensibles. Les théoriciens du complot pensent que l’installation est utilisée pour stocker, examiner et désosser les vaisseaux spatiaux extraterrestres écrasés, y compris le matériel prétendument récupéré de l’incident de Roswell dans les années 1950. La base a été un terrain d’essai pour une multitude d’avions top-secrets, y compris le U-2 dans les années 1950 et plus tard le bombardier furtif B-2.

Arnu, né en Allemagne, a déménagé aux États-Unis en 1995 après avoir étudié l’électrotechnique et travaillé dans la Silicon Valley.

Son intérêt de toute une vie pour l’aviation l’a amené à commencer des recherches sur la zone 51 et a nommé son site Web d’après l’indicatif d’appel radio de l’espace aérien restreint.

Au fil des ans, il est apparu dans de nombreux documentaires et émissions de télévision sur la zone 51 et a contribué au matériel et à l’expertise de dizaines de productions.

Il insiste sur le fait que tout le matériel sur le site Web a été obtenu et publié légalement, mais a également supprimé du matériel.

“Je ne partage rien sur mon site Web qui ne puisse être trouvé sur des dizaines d’autres sites Web et publications d’informations”, a-t-il déclaré.

Mais les efforts pour obtenir plus d’informations sur les raisons pour lesquelles son domicile a été perquisitionné se sont avérés vains.

Il dit qu’il manque 40 pages dans le mandat de perquisition qu’il a reçu et que les dossiers sont scellés, il ne peut donc pas rechercher la raison de la perquisition.

“J’ai laissé plusieurs messages à l’agent du FBI responsable mais il n’a retourné aucun de mes appels”, a-t-il déclaré.

Un Arnu provocateur a déclaré qu’il ne serait pas intimidé par ce qu’il dit être son traitement brutal.

“Compte tenu de la façon dont cela s’est passé, je n’ai pas l’intention de retirer plus de matériel à moins d’y être ordonné par un juge fédéral.”