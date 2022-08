Je suis un chef – vous ne devriez JAMAIS manger du poisson du supermarché à moins qu’il ne passe un test crucial

SAVOIR quand le poisson a dépassé son meilleur niveau peut sembler une tâche délicate, surtout si votre choix semble parfaitement correct.

Mais avec une astuce simple, les acheteurs devraient pouvoir passer l’appel immédiatement, évitant ainsi les mauvaises surprises.

Emanuele Giustiniani, chef cuisinier chez SeaSons à Mayfair, tient une assiette de fruits de mer Crédit : Dave Parry/PA

Emanuele Giustiniani, chef cuisinier chez Seasons, dans le Mayfair de Londres, conseille aux cuisiniers de sentir d’abord leur poisson.

S’il a une “odeur de glace” propre, ils vont se régaler – mais si ce n’est pas le cas, il vaut probablement mieux l’éviter.

Emanuele a déclaré à The Sun Online : « Un moyen clé [to know if your seafood has gone off] est de sentir – si ça sent le “poisson”, alors c’est un moyen sûr de savoir si les fruits de mer ont disparu.

“Un bon poisson ne devrait pas avoir d’odeur du tout, ou une odeur propre et glaciale qui fait souvent penser à l’océan.”

Il a ajouté: “Si le poisson sent” le poisson “, cela indique que le poisson est au-delà de la fraîcheur maximale.

“Par d’autres moyens, si vous rencontrez une palourde ou une moule fermée dans votre plat, n’essayez pas de l’ouvrir.

“Non seulement c’est incroyablement difficile, mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas bon. Comme les crustacés sont souvent cuits vivants, cela signifie généralement que la moule ou la palourde a rencontré son joyeux fabricant avant d’être bouillie.

Le grand chef et expert en fruits de mer a déclaré que ceux qui ont du mal à digérer les fruits de mer devraient “commencer par quelque chose de simple” pour se détendre.

Les parents peuvent également aider leurs petits en choisissant quelque chose avec “l’administration moins louche”.

Emanuele a conseillé: «Les crevettes sont un choix facile lors de la commande de fruits de mer, non seulement délicieuses mais complètent beaucoup de plats!

“La morue est également une excellente option pour les débutants en fruits de mer grâce à son goût délicat, mais sucré et beurré.”

En ce qui concerne les accords de saveurs, cela dépend du poisson, a-t-il ajouté.

Sur ce qu’il faut boire avec un fish and chips, Emanuele a déclaré : « Si vous recherchez quelque chose d’alcoolisé, optez pour un vin blanc croquant comme un Sauvignon Blanc ou un Chardonnay.

“Cependant, le grand classique britannique peut également être associé au thé britannique – mais assurez-vous qu’il soit noir pour obtenir les meilleures saveurs.

« Le poisson est très polyvalent, mais chaque poisson est différent et a donc des saveurs différentes.

“Par exemple, les poissons au goût plus fort comme le saumon peuvent prendre une palette plus polyvalente, mais les poissons plus riches comme le bar doivent être traités délicatement pour ne pas gâcher la saveur du poisson lui-même.”

Emmanuel propose un service « Shellmelier » avec TheFork dans certains restaurants de fruits de mer de Londres jusqu'au 4 septembre pour aider les convives à apprendre les meilleures façons de travailler avec des fruits de mer lorsqu'ils dînent à l'intérieur ou à l'extérieur.

