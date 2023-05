Je suis un chasseur de bonnes affaires – voici mes trois meilleurs conseils pour trouver les produits d’épicerie les moins chers

Un chasseur DEAL a donné ses trois meilleurs conseils pour aider les Britanniques à trouver les produits d’épicerie les moins chers.

Avec la crise du coût de la vie qui oblige les Britanniques de tout le pays à se serrer la ceinture, les acheteurs sont obligés de grappiller des offres.

Ici, l’acheteur averti Tom Church, co-fondateur de LatestDeals.co.uk, a défini des règles qui peuvent aider à réduire le coût de votre épicerie hebdomadaire.

Achetez chez les détaillants qui vendent des aliments proches de leur date de péremption

Une façon de faire vos courses à un prix avantageux consiste à acheter sur des sites Web en ligne qui se concentrent sur les produits qui approchent de leur date de péremption.

Des sites comme Best Before It’s Gone, Motatos et Discount Dragon proposent des produits de placard, qui sont en stock excédentaire, abandonnés, ou qui approchent ou ont dépassé leur date de péremption à une fraction de leur coût d’origine.

Chez Best Before It’s Gone, j’ai récemment reçu un pack de douze mini-barres de chocolat Crunchie pour seulement 99 pence (Tesco proposait le même article avec Clubcard pour 1,50 £).

Ils avaient également Amoy Singapore Curry Noodles pour seulement 1,49 £ pour une boîte de six packs. ASDA vend deux packs pour 2 £.

Best Before It’s Gone est relativement inconnu mais très populaire auprès de ses membres. Ainsi, vous constaterez peut-être que le site Web est fermé car ils se réapprovisionnent.

Ils annoncent quand de nouvelles commandes sont disponibles sur leur page Facebook, il faut donc être très rapide.

Motatos est un magasin plus grand et j’ai trouvé que c’était vraiment un bon rapport qualité-prix. Les économies ne sont peut-être pas énormes, mais tout s’additionne.

Par exemple, j’ai obtenu deux boîtes de Kellogs Crunchy Nut réduites à 2,25 £ chacune au lieu de 2,99 £. J’ai aussi eu de la vinaigrette Pizza Express pour 99 pence, alors que Sainsbury’s la vendait pour 2,30 £.

Soyez DÉLOYAL aux supermarchés

Utilisez un outil gratuit de comparaison des prix des supermarchés pour vérifier quel supermarché est le moins cher pour chaque produit.

Vous constaterez qu’Aldi est peut-être le moins cher pour certaines choses, mais Marks & Spencer le sera également.

Les prix changent si souvent en ce moment, si vous comparez les prix avant de magasiner, vous pouvez économiser beaucoup d’argent.

L’application Latest Deals dispose d’un outil de comparaison de prix de supermarché gratuit intégré et vous permet de rechercher des produits spécifiques pour voir quel supermarché l’a au meilleur prix.

Par exemple, j’ai comparé le coût d’un pot de 350 g de pâte à tartiner au Nutella. Vous pouvez voir que les prix d’un supermarché à l’autre varient considérablement pour cet article.

Sainsbury’s a fini par être le moins cher, et était 44p moins cher que Morrisons pour exactement le même article ! Ce sont des prix en ligne.

Utilisez Too Good To Go TOUS LES JOURS

Mon troisième conseil est d’utiliser Too Good To Go tous les jours. Il s’agit d’une application qui vous permet d’acheter des aliments en excès ou proches de leur date de péremption à une fraction de leur coût d’origine.

Vous pouvez obtenir des «sacs magiques» de friandises dans les restaurants, les boulangeries, les cafés et aussi les supermarchés. Récemment, Aldi a commencé à les faire, et vous pouvez également les trouver chez M&S et Zap.

Vous ne pouvez pas choisir les articles, il y a donc un léger risque. Mais les sacs magiques ont toujours une valeur supérieure à ce que vous avez payé. Donc, je pense que ça vaut le risque!

Par exemple, ma collègue Mia a récemment reçu un sac Too Good To Go de Marks & Spencer.

Elle a reçu quatre articles: une salade de mangue et d’écrevisses, un Hot Cross Bun BLT, des tranches d’ananas et des tranches de poulet rôti. Les articles valaient 19,75 £ et elle n’a payé que 4,99 £ pour le lot !

Too Good To Go est maintenant bien connu, mais vous devriez arrêter de le considérer comme une application unique et originale, mais quelque chose que vous faites tous les jours.