Je suis un bodybuilder de 7 pieds 2 surnommé “The Dutch Giant” – les fans m’appellent Mr Incredible et ma transformation déchirée est choquante

Un bodybuilder de 7 pieds sur 2 surnommé “The Dutch Giant” a révélé sa transformation choquante.

Olivier Richters se présente comme “l’acteur et le bodybuilder le plus grand du monde” sur son profil Instagram.

Olivier Richters mesure 7 pieds 2 pouces Crédit : YouTube/ The Dutch Giant

Richters est un acteur et un bodybuilder Crédit : Instagram/ The Dutch Giant

Le bodybuilder, 33 ans, avait précédemment partagé avec Good Morning Britain qu’à l’âge de 14 ans, il avait déjà atteint 6 pieds 6 pouces.

Richters a atteint sa pleine hauteur de 7 pieds 2 pouces à 19 ans.

En 2018, Richters a révélé qu’en seulement huit ans, il avait gagné 154 livres de masse musculaire.

Il a partagé comment il y était parvenu dans une vidéo publiée sur son site Web.

Pour atteindre son poids actuel de 330 livres, Richters a déclaré qu’il devait augmenter son métabolisme.

Il commence ses journées avec un shake, puis mange six œufs, de l’avoine et des protéines.

Richters a déclaré que le petit-déjeuner était son plus gros repas de la journée.

Il mange toutes les 2-3 heures, totalisant environ sept repas par jour.

Le bodybuilder s’entraîne pendant une heure vers la fin de sa journée, et le ventre plein.

Mais il ne s’entraîne pas tous les jours.

Richters suit un programme tous les deux jours pour donner à ses muscles plus de temps pour se réparer entre les entraînements.

En ce qui concerne sa taille, Richters a déclaré qu’il s’était adapté à un monde qui ne lui convenait pas.

“Même dans les plus grands gymnases, j’ai toujours des problèmes avec les personnes de grande taille”, a-t-il déclaré dans la vidéo.

“Cela me demande juste d’être plus créatif.

“Vous pouvez construire tellement plus de poids et de force sur un cadre plus grand. Cela prend plus de temps et tout”, a poursuivi Richters.

“Finalement, mon objectif n’est pas d’être le plus fort.

“Je fais du culturisme sportif donc je veux bien paraître dans le miroir.

“Cela m’a donné beaucoup plus de confiance.”

Mais Richters a déclaré que sa transformation lui avait offert plus d’opportunités au sein de l’industrie cinématographique.

Ses crédits de film incluent Black Widow et The King’s Man, tous deux sortis en 2021.

Richters apparaîtra dans le prochain Indiana Jones and the Dial of Destiny, ainsi que dans d’autres projets.

“Je pense que j’en ai fait un cadeau au lieu d’une malédiction.”