Un bodybuilder ADOLESCENT a pris d’assaut les médias sociaux, mais pas à cause de son physique bombé ou de ses entraînements impressionnants.

Jackson Schop, 19 ans, est devenu viral à cause de ses deux bras de tailles très différentes, qui lui donnent un look incroyablement inhabituel.

Jackson est un bodybuilder de 19 ans qui a été critiqué pour son bras maigre et inhabituel. Crédit : Instagram

Le jeune de 19 ans ne s’est pas laissé atteindre par ses ennemis et continue d’aller au gymnase Crédit : Instagram

Le bras droit de l’Américain est exactement ce à quoi on s’attendrait d’un bras de bodybuilder, mais son bras gauche soulève beaucoup de sourcils avec sa carrure enfantine.

Jackson a été critiqué à cause de son image, mais cela ne l’a pas empêché d’aller au gymnase.

L’adolescent a pris toutes les blagues de bonne foi et admet même qu’il les “aime”.

Cependant, comme le rapporte news.com.au, Jackson a expliqué l’explication parfaitement raisonnable de son physique inhabituel.

Il a dit : « Hé les gars ! Je voulais juste expliquer ce qui s’est passé. J’ai été impliqué dans un accident de motoneige en janvier 2022 provoquant une paralysie de mon bras gauche.

“J’adore tous les commentaires de blagues, alors ne soyez pas offensé pour moi. Cordialement, votre avatar Roblox.”

En raison de son honnêteté et de sa réponse bon enfant aux trolls, il a reçu de nombreux éloges de la part de ses partisans.

Une personne a écrit : « Un immense respect à ce type pour avoir tenu le coup et accepté les blagues. »

Un autre a ajouté : « Continuez, mon frère. C’est génial de vous voir vous battre.

Un troisième a déclaré : « Incroyable frère. Le fait que vous puissiez dépasser cela et continuer à faire des choses là où d’autres personnes se sont arrêtées il y a des kilomètres est inspirant.

Après l’accident, le jeune a déclaré qu’il lui avait fallu un certain temps pour accepter son état, mais après avoir admis qu’il ne pouvait rien faire, il s’est fixé un objectif.

« Une partie de moi ne sait pas vraiment comment je l’ai accepté. Je dirais que pour l’essentiel, je viens de réaliser que je ne peux rien y faire”, a-t-il déclaré.

« Alors pourquoi me concentrer sur ce que je ne peux pas contrôler ? Au lieu de cela, je me concentre sur ce que je peux contrôler et, ce faisant, cela me permet d’exceller dans d’autres domaines de ma vie, comme par exemple le fitness – je suis dans la meilleure forme de ma vie.

« Mais si je devais me concentrer sur mon bras paralysé, me plaindre et être victime de ma blessure, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui.

« À ma sortie de l’hôpital, je me suis donné un objectif : retrouver la meilleure forme de ma vie, peu importe mon bras paralysé. Je peux officiellement dire que j’ai atteint mon objectif.

