Je suis un bodybuilder à 77 ans surnommé ‘The Black Prince’ – il a fallu 50 ans pour être aussi beau et les gens disent que je suis une œuvre d’art

Un bodybuilder LÉGENDAIRE surnommé « The Black Prince » a déclaré qu’il lui avait fallu une demi-décennie pour obtenir son look et que les fans l’appellent maintenant une œuvre d’art.

Robby Robinson était une star américaine de la musculation qui continue d’étourdir le monde avec ses abdominaux d’acier – même à l’âge de 77 ans.

4 Robby Robinson, surnommé The Black Prince, a eu une carrière de 27 ans dans le culturisme professionnel Crédit : Getty

4 Même à 77 ans, les abdos de Robby sont toujours en pleine forme Crédit : Instagram/robbyrobinsonofficial

4 Ses fans l’ont appelé « une œuvre d’art » sur son Instagram Crédit : Instagram/Robby Robinson

L’homme de 5 pieds 7 pouces qui se fait appeler The Black Prince et Mr Lifestyle a remporté divers titres prestigieux, notamment Mr America, la Fédération internationale de fitness et de musculation (IFBB), Mr World, Mr Universe et Masters Olympia.

Robinson a passé 27 ans en tant que bodybuilder professionnel où il a connu une carrière brillante et passionnante.

L’homme fort est né en Géorgie, aux États-Unis, et a trouvé son talent dans la musculation tout en s’entraînant pour le sport à l’université.

Il a complété 300 compétitions amateurs stupéfiantes avant de devenir professionnel en 1975.

Au cours de sa première année en tant que professionnel, il a remporté les titres IFBB Mr America, Mr World et Mr Universe qui ont fait monter en flèche son profil dans le monde de la musculation.

Il a ensuite remporté plusieurs concours IFBB, dont la première édition annuelle de Night of the Champions en 1979 ainsi que le premier Masters Olympia en 1994.

Robinson a été le champion du classement général des Masters Olympia la première année que l’événement a eu lieu en 1994 et a remporté la division 50+ lors du même concours en 1997 et 2000.

Cela a aidé The Black Prince à gagner son nom estimé dans l’industrie de la musculation et il est apparu plus tard comme lui-même dans le documentaire intitulé Pumping Iron, sur le sport extrême.

Robinson a arrêté la compétition à l’âge de 55 ans après avoir connu des crises de drépanocytose.

Mais le champion à la retraite reste actif sur les réseaux sociaux où il montre ses muscles à ses 143 000 abonnés Instagram.

L’athlète a même créé son propre « Plan directeur en 16 semaines et 6 étapes pour le meilleur physique de votre vie » et il partage les résultats sur sa page.

Ses fans consultent également régulièrement ses sections de commentaires pour exprimer leur choc face à son apparence et louer son dévouement au sport.

Sous son message le plus récent, un adepte a écrit: «Une œuvre d’art, ses pinceaux sont les haltères, les haltères et les câbles de son métier. Van Gogh ».

Un autre a dit : « C’est incroyable ce que vous accomplissez, mes respects robby ».

Un troisième a commenté; « Monsieur Robinson. Toujours en excellente condition physique !

Un de plus ajouté; « Tu es incroyable, tu es tellement une légende ».

Robby travaille maintenant comme entraîneur personnel, coach de style de vie et de musculation, athlète, artiste et acteur.

Il a également publié son autobiographie en 2013, convenablement intitulée The Black Prince.

