Je suis un bodybuilder à 73 ans – Les médecins m’ont dit que je ne ferais plus jamais de compétition après un diagnostic d’horreur mais je suis plus déchiré que jamais

CETTE championne de culturisme a prouvé que les médecins avaient tort alors qu’elle continue de soulever plus de 40 ans après un diagnostic dévastateur.

Rebecca Woody, du Missouri, s’est fait dire qu’elle devait arrêter de soulever des poids après qu’il a été révélé qu’elle souffrait d’un trouble immunitaire débilitant.

Rebecca est déchirée à 73 ans Crédit : Facebook

Le levage aide ses horribles symptômes Crédit : Facebook

En 1982, Rebecca a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, mais est depuis devenue une championne de culturisme et se porte toujours bien à 73 ans.

À seulement quatre pieds neuf pouces, elle est toujours une taille zéro et son parcours athlétique l’a inspirée à continuer.

Elle a déclaré au Mail: « J’ai grandi avec un père qui était entraîneur au centre communautaire local.

« Il a entraîné des garçons et des filles; des jeunes hommes en boxe, football, baseball et basket-ball et des filles en volley-ball et basket-ball.

« Ma communauté était très unie et au début des années soixante, il n’y avait pas d’opportunité pour les athlètes féminines comme c’est le cas aujourd’hui.

« Mon frère était un boxeur des Golden Gloves, et il est venu vivre avec moi au début des années 80 pendant une courte période. Il avait quelques poids qu’il soulevait et quand il n’était pas à la maison, je les soulevais. »

Bien que son médecin l’ait suppliée de ne pas soulever de poids, Rebecca a continué à défier les probabilités et à prouver que les sceptiques avaient tort.

Elle a poursuivi: « En gros, je n’ai jamais arrêté de soulever des poids. J’ai participé à la fin des années 80 et au début des années 90 à l’haltérophilie, ce qui m’a gonflé.

« J’ai réalisé livre par livre que j’étais fort. Dans l’un des concours d’haltérophilie, je pesais 107 livres et je pouvais soulever des squats à 111 kg. J’étais toujours le plus âgé sur scène et je le suis toujours. »

La meilleure partie est que sa musculation a aidé les symptômes de l’arthrite de Rebecca – et a pimenté son mariage avec son mari Steve, qui a 14 ans de moins.

Rebecca a déclaré: « Je fais ça depuis si longtemps, c’est devenu une habitude de bien manger et d’aller au gymnase, tout comme se laver le visage et se brosser les dents.

« Ne vous méprenez pas, je mange de la pizza et de la nourriture mexicaine, je savoure une margarita et j’aime le bon vin, mais c’est avec modération.

Grâce à son mode de vie équilibré, Rebecca a remporté plusieurs la musculation compétitions et est capable d’encadrer les autres.

Une autre culturiste plus âgée n’a commencé son voyage dans le sport qu’à l’âge de 56 ans – elle a maintenant 86 ans et un succès retentissant.

Ernestine Shepherd a commencé à s’entraîner et à manger sainement tous les jours, ce qui l’a amenée à devenir suffisamment confiante pour commencer la compétition.

Elle a déclaré: « J’ai fait onze marathons et il y a trois semaines, j’ai fait un semi-marathon. Je n’ai pas l’impression d’avoir 85 ans. L’âge n’est absolument qu’un chiffre. »

Son diagnostic d’horreur n’a pas été à la hauteur de sa volonté de devenir plus grande et meilleure Crédit : Facebook

Les médecins ont affirmé qu’elle ne serait pas capable de soulever des poids Crédit : Facebook