Je suis un binman et les patrons ont essayé de m’interdire de porter des shorts – mais j’ai contourné leurs règles de la meilleure façon

Un BINMAN qui s’est vu interdire de porter des shorts par ses patrons a réussi à contourner les règles de la meilleure façon.

Lee Moran, 50 ans, a reçu l’ordre de se couvrir par les chefs du conseil municipal de York pour des raisons de “santé et de sécurité” malgré la canicule torride.

Bin man Lee Moran, 50 ans, a trouvé un moyen astucieux de contourner l’interdiction des shorts 1 crédit

Le père de trois enfants avait protesté contre le port de son uniforme lourd au plus fort de l’été pendant des années, car cela le laissait étouffer.

Mais on a toujours dit à l’éboueur dévoué que les règles strictes de santé et de sécurité n’autorisaient pas les travailleurs à porter des shorts à la place.

Lee a ensuite découvert que ce n’était pas tout à fait vrai après avoir pris les choses en main et recherché la politique en ligne.

Il affirme que ses managers ont avoué plus tard que l’interdiction était en fait en place pour protéger leur “image publique”.

Cependant, un patron a laissé échapper que les kilts étaient autorisés – présentant une solution surprenante pour le quinquagénaire.

Ainsi, alors qu’il faisait sa tournée lundi alors que le mercure montait en flèche, le père a enfilé un kilt orange fluo au mépris de la politique controversée sur les shorts.

Il dit que la réponse à sa démonstration de code vestimentaire a été “absolument incroyable”.

Lee a dépensé 60 £ sur la jupe jusqu’aux genoux d’un fournisseur au Canada, mais dit que cela valait chaque centime pour le garder au frais.

L’audacieux binman a expliqué: “La réponse du public a été absolument incroyable, et certains conseillers de la ville de York m’ont même appelé et m’ont envoyé un message disant:” Nous sommes juste derrière vous “.

“Au lieu d’aller travailler comme je le fais normalement, je me suis rencontré au travail.

“J’avais ma tenue de travail normale et j’ai attendu que le directeur appelle le chauffeur pour voir si j’avais le kilt.

“Dès que le manager a téléphoné, j’ai mis le kilt et j’ai travaillé toute la journée dessus.

“Mes collègues de travail sont tous pour et ça”, a-t-il ri. “Ils ont adoré.

“Au cours des cinq dernières années, j’ai posé des questions sur le port de shorts, et ils m’ont juste jeté la santé et la sécurité à gauche à droite et au centre.

“Mais l’un des managers s’est approché de moi et m’a dit” regarde, Lee, tu peux porter un kilt. Il n’y a rien à porter un kilt “.

“J’ai donc attendu que la température atteigne plus de 25 ° C, et lundi était l’occasion idéale pour cela.”

Lee a raconté comment il est devenu détective pour se plonger dans les détails de la soi-disant politique de santé et de sécurité.

Le père de trois enfants a enfilé un kilt orange fluo lors de sa tournée à York 1 crédit

Le père a déclaré: “J’ai examiné les lois sur la santé et la sécurité, et il n’y a pas de lois concernant les binmen portant des shorts.

“C’est à nos managers et à la santé et sécurité au travail.

“Alors j’ai simplement demandé aux managers:” Pourquoi utilisez-vous la santé et la sécurité comme excuse alors qu’en gros, ce n’est qu’une image publique?

“L’un des managers a alors admis que c’était essentiellement dû à la” réputation “, alors j’ai dit:” Nous transpirons, travaillons dur au soleil juste pour bien paraître pour le public?

“J’ai dit:” C’est bien de dire “santé et sécurité” mais vous ne prenez pas notre bien-être en considération en même temps.

“On transpire dans ce pantalon, on risque de s’effondrer.”

Cela survient alors que des éboueurs ont dit aux Britanniques qu’il faisait “trop ​​chaud” pour ramasser les ordures dans une chaleur incroyable.

Le conseil de district du sud de l’Oxfordshire a dit aux résidents de laisser leurs ordures pendant deux jours après leur collecte initialement prévue si elles ne sont pas vidées.

Mais Lee, qui travaille sur des sites à travers la ville de York du lundi au vendredi, a déclaré que le public soutenait fermement le sort de l’éboueur.

On transpire dans ce pantalon, on risque de s’effondrer. Lee Moran

Il a poursuivi: “Des tas de gens sont venus.

“Ils se sont demandé pourquoi je portais un kilt, alors je leur ai expliqué et ils ont dit ‘C’est ridicule, je ne peux pas croire qu’ils ne vous laisseront pas porter de short’.”

L’homme de 50 ans espère maintenant que le conseil municipal de York modifiera sa politique stricte d’interdiction de short, comme certaines autres autorités locales indulgentes.

Et comme les températures devraient grimper à 40 ° C la semaine prochaine, il souhaite que les patrons agissent rapidement – ​​car le Met Office a émis un avertissement orange “danger pour la vie”.

Il a ajouté: “Nous disons que nous en avons besoin maintenant – nous ne voulons pas attendre une semaine de plus, ça va être brûlant la semaine prochaine.

“Ils ont dit:” ces choses prennent du temps “, mais nous n’avons pas le temps. Le temps ne va pas nous attendre.”

Ben Grabham, responsable des services environnementaux au conseil de la ville de York, a déclaré au Mirror: «Nous connaissons tous un temps chaud en ce moment, nous pouvons donc sympathiser avec quiconque travaille en plein soleil.

“La santé, la sécurité et le bien-être de notre personnel sont primordiaux.

“La raison pour laquelle nos équipes de collecte des déchets portent des pantalons est de les protéger contre les objets tranchants qui peuvent être contenus dans des boîtes de recyclage ou dans des sacs.

“Nous apprécions que travailler à l’extérieur en ce moment soit très chaleureux et nous soutenons nos équipages qui sont encouragés à prendre des pauses régulières et à porter des chapeaux et de la crème solaire qui leur sont fournis.

“Nous entreprenons un examen de toutes nos opérations dans des conditions météorologiques extrêmes avec notre équipe de santé et de sécurité, mais nous ne sommes pas sûrs qu’un kilt sera nécessairement la bonne option pour notre personnel.”