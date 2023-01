Je suis un avocat spécialiste du divorce… la plupart des couples se séparent du même problème et une semaine spécifique de l’année est pire que d’autres

Un avocat spécialisé dans le divorce a révélé la raison pour laquelle la plupart des couples se séparent et a déclaré qu’une semaine spécifique de l’année était pire que d’autres.

Ayesha Vardag, surnommée la “Diva du divorce”, explique que le moment où les couples sont plus susceptibles de demander le divorce est le premier lundi ouvrable après les vacances de Noël et du Nouvel An.

Ayesha Vardag a déclaré que la principale cause de divorce était que la relation change avec le temps (photo d’archive) Crédit : Getty

Comme lundi dernier était un jour férié, cela signifie qu’aujourd’hui pourrait être le jour où les cabinets d’avocats verront une augmentation des demandes de renseignements.

Elle a ajouté qu’avoir des enfants peut accélérer le problème.

Mme Vardag a travaillé sur un certain nombre d’affaires de célébrités très médiatisées et a remporté l’affaire historique de la Cour suprême Radmacher contre Granatino en 2010.

Cette affaire a modifié la loi pour rendre les accords prénuptial juridiquement exécutoires en Angleterre et au Pays de Galles.

Elle a déclaré qu’en raison de la hausse du coût de la vie et de la stagnation du marché du logement, plus de couples que jamais se sont retrouvés piégés avec d’anciens partenaires après leur rupture.

Certains ont été contraints d’emménager chez leurs parents, de partager une maison avec des inconnus, de surfer sur un canapé, d’Airbnb ou même d’emménager avec leurs enfants adultes.

De plus en plus de personnes ruinent également leurs relations en se faisant prendre par la technologie – des photos et des messages apparaissant sur le cloud familial aux partenaires créant de faux profils sur des applications de rencontres pour attraper leur conjoint infidèle.

Cependant, elle a déclaré que la raison la plus courante du divorce était que leur relation changeait avec le temps.

Mme Vardag a déclaré au Mirror: “Je dis depuis longtemps que la plupart des divorces se produisent parce que la personne avec qui vous êtes n’est plus la personne que vous avez épousée.

“Et c’est, fondamentalement, toujours la chose qui brise les gens. Cela peut arriver quelle que soit la qualité du mariage.

“Souvent, j’ai vu, en tant qu’avocat spécialiste du divorce, les enfants accélérer ce processus. Lorsque l’enfant arrive, l’un des parents peut très bien travailler de plus longues heures, l’autre parent peut commencer à traîner avec de nouveaux parents, et ils passent lentement à d’autres et des mondes séparés.”

Au fil du temps, a-t-elle ajouté, ils commencent à découvrir qu’ils ont de moins en moins en commun et ils finissent par perdre “l’essence” de ce qui les a d’abord attirés l’un vers l’autre.

Étant elle-même divorcée, Mme Vardag a déclaré qu’il était important de réaliser que les relations suivent parfois leur cours sans que ce soit la faute de personne.

Elle a défendu le divorce sans faute – la législation est entrée en vigueur en avril de l’année dernière, remplaçant les «cinq motifs» et permettant aux couples de divorcer plus facilement sans avoir à blâmer quelqu’un.

Elle a ajouté qu’il était difficile de maintenir un mariage de nos jours et que les gens vivant plus longtemps, il était long de continuer à “coïncider” avec une autre personne au cours de leur vie.

Mme Vardag a ajouté que bien qu’il y ait eu autrefois une relation entre deux bonnes personnes, elle peut toujours se terminer et il n’était pas nécessaire de rejeter la faute sur une personne en particulier.

Avec les divorces sans faute, deux personnes peuvent se séparer de manière égale et amicale.

Alors que Gwyneth Paltrow et Chris Martin avaient été moqués pour leur “découplage conscient”, Mme Vardag a déclaré que c’était un moyen raisonnable de “recadrer le récit” que parfois les relations prennent fin et qu’elles ne sont plus compatibles.

Elle a ajouté que même si le divorce peut sembler être la fin, il n’a pas à l’être et peut être le début d’un nouveau départ.

Après un divorce, a-t-elle soutenu, vous pouvez avoir une «belle vie» où vous pouvez construire une carrière, trouver du temps pour vous développer et créer de nouvelles relations.

En fin de compte, elle a déclaré que le mariage et le divorce peuvent être “magnifiques”.