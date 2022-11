Je suis un assistant virtuel qui gagne 100 000 rands par mois en parcourant le monde. Voici comment j’ai commencé.

Erin Morris, 32 ans, est une assistante virtuelle qui a travaillé dans des endroits comme l’Europe du Nord et le Myanmar.

Elle a occupé divers emplois, mais dit que devenir assistante virtuelle lui a donné une véritable indépendance géographique.

Son conseil pour commencer est de s’inscrire à des opportunités de bénévolat et de rechercher des clients de manière proactive.

Cet essai raconté est basé sur une conversation avec Erin Morris, une assistante virtuelle de 32 ans de Jindabyne, en Australie, à propos de son travail. Ses revenus ont été vérifiés par Insider. Ce qui suit a été modifié pour plus de longueur et de clarté.

J’essayais de trouver le travail à distance parfait depuis des années alors que j’étais blogs et voyages temps plein de 2018 à 2020.

J’ai quitté mon emploi d’ambulancier en 2014 et j’ai travaillé comme moniteur de ski pendant saisons de ski en Suisse et a fait des séjours comme matelot de pont et infirmier sur superyachts. Ensuite, j’ai essayé d’enseigner l’anglais en ligne pendant baleines anglais comme d’autres blogs de voyage l’ont suggéré, mais je n’ai pas apprécié et je n’avais pas assez d’heures pour joindre les deux bouts.

je suis tombé sur le Cours VA de 90 jours dans une annonce en ligne

Je ne savais rien d’être un assistant virtuel. Je pensais que cela signifiait que je devais être un assistant personnel, mais c’est un terme générique. Cela peut signifier beaucoup de choses différentes, selon pour qui vous travaillez.

J’ai fait quelques recherches là-dessus, j’ai regardé le introduction gratuite d’une heure et pensé, C’est ce que je veux faire. En plus d’enseigner 11 modules de nouvelles compétences, le cours plonge dans la création d’un portefeuille, la recherche et la candidature à des emplois, et des sujets tels que la comptabilité, les impôts, comment être payé virtuellement et l’envoi de contrats – c’est tout.

Mon portfolio est sur Google Drive. Tous les documents que j’ai créés pour les devoirs et les évaluations pendant le cours – comme les médias sociaux ou les modèles Canva – j’y héberge pour montrer aux clients potentiels.

Vous pouvez vous spécialiser en tant qu’assistant virtuel. Nous étions quatre dans mon groupe de responsabilisation du cours de formation et un réseau de camarades de classe, et nous avons tous emprunté des voies différentes. L’un de nous est devenu développeur web, un autre fait du business coaching, il y a un social-media manager, et moi je fais principalement du copywriting.

En janvier 2021, je gagnais 1 500 $ (environ 25 000 rands) par mois, mais maintenant je gagne 6 000 $ (environ 100 000 rands) par mois.

J’ai eu mon premier client avant même d’avoir terminé le cours

J’ai payé 500 $ pour suivre le cours et mon premier client, un comptable pour des entreprises en ligne, m’a embauché alors que je n’avais que deux mois. J’ai créé du contenu pour Pinterest, écrit des légendes pour ses réseaux sociaux et réalisé des graphiques dans Toile. C’était une conception graphique très basique. Certains autres premiers clients voulaient que je réoriente leur contenu et écrive des légendes pour les médias sociaux.

J’ai obtenu certains de mes premiers clients à travers Entonnoir magnifique, une entreprise qui propose des cours et des publications sur la création d’entonnoirs, la commercialisation de vos services et de vous-même, la rédaction et la conception d’entonnoirs. Mes premiers clients m’ont trouvé via cette plateforme et j’ai construit des entonnoirs pour eux. Je fais également partie de quelques annuaires en ligne — SonQG et Engagez un marketeur – plus des clients potentiels me contactent via Instagram et des références.

Un entonnoir est la façon dont vous présentez votre offre, à partir du moment où les gens découvrent votre service ou produit, puis se rendent sur votre page Web, lisent votre copie, aiment le design et achètent votre produit ou même accèdent à votre liste de diffusion et deviennent un client. . J’avais un tas de clients qui n’arrêtaient pas de m’embaucher pour faire de la rédaction, et j’ai réalisé que c’est ce que j’aime le plus faire, alors je me spécialise maintenant dans les entonnoirs et la rédaction commerciale. Je me concentre sur la copie d’une page de vente ou de séquences d’e-mails, qui sont une chaîne de cinq ou six e-mails que les gens reçoivent après s’être inscrits à une liste de diffusion.

Être un assistant virtuel est le meilleur rôle pour moi parce que j’aime voyager

J’ai toujours été cette personne qui travaillait, économisait, quittait son emploi, voyageait, manquait d’argent, puis recommençait. J’étais dans ce cycle, même si je savais que ce n’était pas un mode de vie durable.

J’aime travailler à l’étranger parce que j’aime la liberté de mon style de vie. J’ai travaillé dans les Caraïbes, la Méditerranée, l’Europe du Nord et le Myanmar. Quatre-vingt-dix pour cent du temps, je reste dans Airbnbs, à moins que le rôle ne comprenne l’hébergement, et j’envisage de garder la maison à l’avenir. Je suis un voyageur solo mais je rencontre parfois des amis en cours de route.

Je suis actuellement de retour en Australie et je me prépare à déménager bientôt au Portugal. Je peux choisir quand travailler pendant la journée et m’en tenir principalement aux heures de travail régulières, car mon travail est limité par des délais, mais s’il y a un cours de yoga le matin auquel je veux aller ou si je veux faire de la randonnée et explorer l’après-midi, je avoir cette flexibilité. J’ai l’impression de vivre ma vie plus pleinement quand je suis à l’étranger plutôt que chez moi en Australie à plein temps, mais c’est super parce que maintenant que j’ai un revenu stable, je peux aussi visiter la maison quand je veux.

Au début, je facturais aux clients un taux horaire et travaillé avec deux à quatre clients à la fois

La plupart des coachs en ligne recommandent de facturer les forfaits, car vous arrêtez d’échanger du temps contre de l’argent et êtes apprécié pour vos compétences, mais sans avoir l’expérience nécessaire pour savoir combien de temps quelque chose allait me prendre, je ne savais pas comment regrouper mes services lorsque j’ai commençait.

J’ai commencé par facturer 20 $ de l’heure, et pour les heures supplémentaires, j’ai gravi les échelons jusqu’à 28 $ de l’heure. Je suis sûr que j’aurais pu en avoir un peu plus, mais en même temps, j’avais un peu une croyance limitante. Il est maintenant beaucoup plus facile pour moi de regrouper mes services, qui sont conçus sur mesure pour les besoins de mes clients.

La plupart de mes clients sont à l’étranger et, au cours des trois derniers mois, mon entreprise s’est considérablement développée. Il y a trois mois, je facturais 600 $ pour une page de vente, et maintenant je facture 1 500 $.

Ce mois-ci, j’ai un client qui m’a demandé de faire trois pages de vente et trois séquences d’e-mails. Je lui ai cité 6 500 $. J’écris potentiellement une page de vente pour un autre client pour 1 500 $. Il m’a fallu deux ans pour arriver au point où je gagne vraiment beaucoup d’argent, mais ça en valait la peine.

Un bon moyen de faire en sorte que les débuts en tant que VA soient abordables consiste à s’inscrire à des opportunités de bénévolat via des sites tels que Worldpackers, où vous travaillez quelques heures par jour en échange d’un logement gratuit. Vous avez encore du temps dans votre journée pour développer votre travail d’assistant virtuel.

Mon conseil aux débutants est de ne pas attendre que les clients viennent à vous. Postulez pour tous les rôles qui vous intéressent, car c’est une excellente pratique. Vous n’avez pas besoin d’années d’expérience; les compétences non techniques telles qu’avoir une attitude “compréhensive” et être fiable et proactif sont en fait plus importantes