Je suis un artiste utilisant des données scientifiques comme support artistique – voici comment je donne du sens

En tant que artiste travaillant à travers les médias, j’ai tout utilisé, du fil à ma voix, pour traduire et exprimer poétiquement des informations. Récemment, j’ai travaillé avec un autre support : les ensembles de données géologiques.

Alors que les scientifiques utilisent la visualisation des données pour montrer les résultats d’un ensemble de données de manière intéressante et informative, mon objectif en tant qu’artiste est un peu différent. En studio, je traite les données géologiques comme un autre matériau, les utilisant pour guider mes interactions avec le film Mylar, les modèles de tricot ou l’opéra. Les données, dans mon travail, fonctionnent de manière expressive et abstraite.

Deux de mes projets en particulier, « points de rupture » et « airs de marée », illustrent cette façon de travailler. Dans ces pièces, mon objectif est d’offrir de nouvelles façons aux gens de s’identifier personnellement à l’immense échelle des temps géologiques.

Points de rupture

L’un des premiers projets dans lesquels j’ai traité les données comme un support était ma série d’impression typographique “points de rupture.» Dans cette série, j’ai codé des données de cryosismique ou tremblement de glacedes événements pour créer des modèles de tricot.

Travailler avec des données sur les séismes glaciaires s’inscrivait dans la continuité de mes recherches sur ce que j’appelle les « paysages archivés ». Ce sont des endroits qui ont eu plusieurs identités géologiques distinctes au fil du temps, comme des montagnes qui étaient autrefois des récifs marins.



Étant donné que les textiles tricotés sont constitués de nombreux points individuels, je peux les utiliser pour coder des points de données discrets. Dans un modèle de tricot, ou grille, chaque type de point est représenté par un symbole spécifique. J’ai utilisé le programme open source Cartes de points pour écrire les motifs de ce projet, traduisant les pics et les vallées des sismographes en symboles de points individuels.

Les tableaux de tricot affichent généralement ces symboles dans une grille. Au lieu de cela, Stitch Maps leur permet de tomber comme ils le feraient lorsqu’ils seraient tricotés, de sorte que le tableau imite la forme du textile final.

J’ai été attiré par les possibilités d’expression de cette fonctionnalité et par la façon dont le logiciel me permettait d’expérimenter. J’ai pu écrire des modèles qui fonctionnaient uniquement en théorie et non en tant que structures physiques faites à la main. Cela m’a donné plus de liberté pour concevoir des modèles qui expriment pleinement les ensembles de données sans avoir à garantir leur viabilité en tant que textiles.



Forme des glaciers progressivement, à mesure que les nouvelles chutes de neige compactent les couches de neige précédentes, les cristallisant en glace. De la même manière, un tissu tricoté s’accumule en couches, sous forme de rangées de boucles imbriquées. Chaque structure semble stable mais pourrait facilement être dissoute.

Les tremblements de glace se produisent dans les glaciers à la suite de événements de vêlage ou mise en commun de l’eau de fonte. Comme la fonte des glaciers, le tricot risque toujours de se désagréger – mais au lieu de fondre, en s’accrochant et en se démêlant jusqu’à devenir informe. Ces similitudes structurelles entre les glaciers et le tricot se reflètent dans les imprimés « points de rupture », où des tremblements de terre perturbateurs se traduisent en motifs non tricotés.



La boucle

Les boucles répétées et imbriquées sont les unités de base qui composent la structure d’un textile tricoté. La boucle constitue également le germe d’un travail en cours que j’ai poursuivi lors d’une résidence d’artiste avec le NASA GÉODES groupe de recherche. J’ai rejoint leur équipe de recherche à Flagstaff, en Arizona, en août 2023. J’ai contribué à la collecte de données sur des sites du champ volcanique de San Francisco, tout en menant mon propre travail de terrain : photographie, dessin, prise de notes et marche.



Capture d’écran de la carte Tous les sentiers



L’une de mes promenades était une randonnée autour d’une boucle géologique particulièrement importante – le bord du volcan à cône de cendres SP. C’est la deuxième promenade dans le cratère que j’effectue, la première étant un traçage du bord souterrain du Structure d’impact Decorah dans l’Iowa.

Je considère mes chemins à travers ces paysages comme des substituts au fil. Au fil du temps, en faisant des balades qui tracent des cratères, ou des boucles géologiques, je réaliserai un textile. La performance de quelque chose d’aussi familier qu’un textile m’offre une nouvelle façon de penser quelque chose de beaucoup plus difficile à comprendre – temps géologique.



Performances et marées

La performance a été un outil utile dans mon travail, car elle peut aider les gens à comprendre et à s’identifier aux processus géologiques.



Le domaine de la géologie émerge d’un longue histoire d’extraction et entreprises colonialistes. Dans ce contexte, la terre est valorisée pour son importance économique – en tant que matière première à extraire ou territoire à revendiquer. Dans mes performances, je vise à interagir avec la géologie comme sa propre entité active, plutôt que comme une ressource consommable.

Ces dernières années, j’ai composé et interprété deux airs à partir de données de marée.

La première, “marégraphe marseille aria“, a obtenu 130 ans de données sur le niveau de la mer collectées à partir d’un marégraphe dans la baie de Marseille, en France. J’ai converti chaque niveau moyen annuel de la mer en une note individuelle dans ma gamme vocale. Cela a abouti à une composition qui exprime la montée du niveau de la mer dans la baie par des tonalités de plus en plus hautes dans l’air.

Ses paroles proviennent d’un sombre poème du livre de Rasu-Yong Tugen «Chansons de la Lune Noire.» Chaque note de l’air communique non seulement le niveau de la mer mesuré, mais aussi ma réponse émotionnelle à cet ensemble de données.



L’automne dernier, « l’aria du marégraphe marseillais » a été transmis à l’ionosphère, la frontière entre l’atmosphère terrestre et l’espace. Cela a été réalisé dans le cadre du projet de l’artiste Amanda Dawn Christie “Fantômes dans l’air,” en utilisant le Programme de recherche aurorale active à haute fréquenceL’instrument de recherche ionosphérique de , qui est un réseau de 180 antennes transmettant des ondes radio haute fréquence.

La transmission de l’air s’est reflétée sur l’ionosphère, vers la Terre et vers les auditeurs de radio à ondes courtes du monde entier.

Pour la deuxième de ces pièces vocales, « Skagway tidal aria », j’ai utilisé des données de marée prédictives et enregistrées de Skagway, en Alaska. Avec ces données, j’ai composé un air pour La Conférence de Munich sur le climat 2051où les intervenants ont présenté la perspective d’un monde modifié par le climat dans 30 ans.



J’ai été attiré par cet ensemble de données particulier parce que la baisse du niveau de la marée à Skagway semble contredire la tendance mondiale à la hausse du niveau de la mer. Cependant, il s’agit d’un effet temporaire provoqué par la fonte des glaciers, qui libère la pression sur les terres, leur permettant de monter plus rapidement que le niveau de l’eau. L’effet s’atténuera au cours du prochain demi-siècle et les marées de Skagway recommenceront à monter.

Au cours des prochains mois, je travaillerai avec des ensembles de données géophysiques recueillies lors de l’expédition sur le terrain NASA GEODES pour écrire de nouveaux airs. Je souhaite que ces pièces continuent à brouiller la séparation entre l’humain et le géologique, invitant les auditeurs à réfléchir plus profondément à leurs propres relations avec les terres qu’ils utilisent et occupent.