« Je suis un Arsenal invincible – Man City mérite de remporter le titre et je veux qu’ils le fassent »

L’ancien défenseur d’Arsenal et de Manchester City, Gael Clichy, a affiché ses couleurs sur le mât alors que la course au titre en Premier League atteint son crescendo.

Un Arsenal Invincible a admis qu’il soutenait Manchester City dans la course au titre en Premier League.

Gaël Clichy, 38 ans, a un pied dans les deux camps après avoir passé huit ans chez les Gunners avant de partir à City, où il a passé six ans avant de quitter l’Angleterre en 2017. Le Français, désormais entraîneur en herbe, sera un homme heureux quel que soit le club. soulève le trophée dimanche.









Cependant, s’il devait choisir, il souhaiterait que City remporte un quatrième titre consécutif aux dépens de l’équipe de Mikel Arteta. Clichy a déclaré en exclusivité à Ladbrokes Fanzone : « Ce qui m’a le plus impressionné à propos de Manchester City en ce moment, c’est que, même lorsqu’ils ne jouent pas bien, ils détruisent toujours des équipes. Pendant 90 minutes, ils dominent presque tous les matchs auxquels ils jouent.

« Il y a quelques semaines, contre Arsenal, ils n’ont pas particulièrement bien joué, et les gens disaient que c’était une excellente opportunité pour Arsenal de les battre, car City n’était pas à son meilleur.

« Mais même lorsqu’ils n’étaient pas à leur meilleur niveau, ils ont dominé le match. Ils n’ont peut-être pas gagné le match, mais ce que je dis, c’est que sur une saison, ils sont confortablement la meilleure équipe.

« C’est la meilleure équipe parce que si vous regardez n’importe quel match dans lequel ils ont perdu des points, si vous deviez rejouer ce match encore 10 fois, ils feraient probablement match nul, en perdraient un et en gagneraient huit. Vous ne pouvez pas dire cela d’une autre équipe de la division pour le moment.

Clichy a ajouté : « Le luxe que j’ai, c’est que j’ai joué pour les deux clubs, et je suis vraiment fan des deux. Je suis un jeune entraîneur, et quand tu es à mon poste, où tu fais juste tes badges d’entraîneur, tu as des idées plein la tête, tu as une philosophie, et il se trouve que les deux clubs que j’ai passés si longtemps avec, ce sont maintenant ceux qui m’inspirent vraiment.

Gaël Clichy a apporté son soutien à Manchester City dans la course au titre



« Tout ce que j’ai en tête, c’est à cause d’Arsenal et de Manchester City. Si vous me demandez qui je veux remporter le titre, je pourrais plaider en faveur des deux équipes.

« City le mérite, et je veux qu’ils le fassent parce qu’ils seraient la première équipe à le faire quatre fois de suite, après le succès du Treble de l’année dernière. Mais en même temps, j’adorerais voir Arsenal le faire, car c’est un grand club qui mérite d’être là-haut et de se battre pour les trophées.





« Ils vont dans la bonne direction ces dernières années et ils feraient de beaux champions. Je serais heureux pour l’un ou l’autre, je le serais vraiment. Je crois toujours que c’est entre les mains de City mais, mon Dieu, Arsenal se porte extrêmement bien.

