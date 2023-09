Je suis un ancien policier chargé des armes à feu et j’ai été accusé de meurtre pour avoir fait mon travail. Je sais donc exactement pourquoi les policiers armés détruisent leurs outils.

Une seule fois dans le passé, des agents de la police chargés des armes à feu ont remis leur carte d’autorisation et ont refusé de prendre leurs armes.

C’était en 2005 – et j’étais là.

Cet été-là, deux de nos collègues avaient été accusés d’avoir délibérément tué Harry Stanley, qui, selon les agents, avait une arme cachée dans un sac de transport.

L’arme s’est avérée être un pied de chaise.

La fusillade s’était produite six ans plus tôt. Mais en juin 2005, les deux policiers ont été arrêtés et accusés de meurtre.

Moins d’une heure après la remise de nos armes, le commissaire de la police métropolitaine, Sir John Stevens, s’est présenté à notre base.

Sir John semblait être un flic de flic, qui ôta sa veste, retroussa ses manches et dit : « Allons au fond de cette absurdité. »

Il avait été contrôleur des armes à feu des années auparavant, lorsqu’il faisait partie de la Flying Squad, et il s’est engagé à nous soutenir.

Poursuite à grande vitesse

En une heure, il nous avait promis le monde. Nous y avons naïvement cru. Et puis il a pris sa retraite et rien de tout cela n’est arrivé.

Une rencontre entre un futur commissaire, Bernard Hogan Howe, et le Premier ministre David Cameron n’a également abouti à rien.

Au cours des 18 dernières années, la façon dont les policiers sont traités après un incident s’est aggravée. Ce mauvais pressentiment s’est répandu et a culminé jeudi dernier.

C’est à ce moment-là qu’un contrôleur des armes à feu connu uniquement sous le nom de NX121 a été accusé du meurtre de Chris Kaba, abattu à la suite d’une course-poursuite à grande vitesse en septembre 2022, et ces longues années de colère ont explosé.

Environ 300 contrôleurs des armes à feu hautement qualifiés ont remis leurs cartes d’autorisation bleues en signe de protestation et ont refusé d’utiliser leurs armes.

Cette fois, c’est l’actuel commissaire, Sir Mark Rowley, qui s’est rendu à Gravesend, dans le Kent, au centre de formation du MO19, le Specialist Firearms Command du Met.

Depuis sa visite, le commissaire a envoyé une lettre à la ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, dans laquelle il s’engage à soutenir les contrôleurs des armes à feu.

Dans sa lettre, Sir Mark a déclaré : « Là où des actes répréhensibles ont lieu, le public s’attend à ce que nous soyons tenus de respecter les normes les plus élevées.

« J’ai été clair sur ce point dans tous les domaines du maintien de l’ordre, et le recours à la force ne doit pas faire exception.

« Le système qui juge les actions des agents doit être fondé sur l’intégrité et les décisions doivent être prises rapidement, avec compétence et sans crainte ni faveur. »

Le commissaire a également appelé à un revoir ce qui comprend l’examen de la manière dont le Bureau indépendant de surveillance de la conduite de la police et le Crown Prosecution Service enquêtent sur les incidents liés aux armes à feu impliquant des agents.

Chaque policier sait dès le premier jour que s’il utilise son arme à feu, il fera l’objet d’une enquête approfondie.

Ils vivent avec ça. Ils comprennent absolument cela.

Mais les humains font des erreurs.

Si un médecin ou un ambulancier commet une véritable erreur, une enquête sera ouverte, mais il ne sera pas accusé de meurtre.

Les agents chargés des armes à feu craignent que s’ils commettent une erreur, ils se retrouvent au banc des accusés pour meurtre.

L’autre problème est que le FIPOL et le CPS n’ont apparemment aucune limite de temps pour leurs enquêtes. Les agents peuvent donc faire l’objet d’une enquête pendant des années.

J’ai été déployé dans des centaines d’opérations armées et, en 2005, j’ai abattu Azelle Rodney, un voleur à main armée et trafiquant de drogue présumé.

Lorsque j’ai été jugé pour meurtre et que j’ai été acquitté, dix ans s’étaient écoulés après la fusillade.

Les longues attentes pour obtenir justice sont devenues la norme. Officier Whisky 80 ont abattu un suspect dans une voiture volée qui attendait prétendument de libérer les prisonniers d’un fourgon de prison. C’était il y a huit ans.

Il y a encore un nuage qui pèse sur lui. Il attend un conseil de discipline pour faute grave, bien qu’il ait été innocenté de tout acte répréhensible.

Ces hommes sont hautement qualifiés et il faut beaucoup d’argent des contribuables pour les former.

Normalement, des centaines de personnes postulent pour le département chaque année.

Je crois savoir que cette année, seuls 50 l’ont fait et seulement 30 ont réussi le processus de sélection et sont actuellement en formation.

Parmi eux, il n’est pas rare qu’au moins 50 pour cent échouer le cours intensif de 15 semaines.

Pour qu’un officier de véhicule d’intervention armé progresse vers les équipes antiterroristes spécialisées dans les armes à feu, il faut 21 semaines supplémentaires de formation souvent dangereuse, avec un taux d’attrition encore plus élevé.

Très peu se sont portés volontaires pour la formation. Mais lorsqu’ils font ce pour quoi ils ont été formés, ils sont rejetés.

Tous assez grandis

Si vous demandez à l’un des officiers qui ont remis leur carte bleue ce qu’ils pensent des propositions faites par le commissaire Rowley, ils seront sans aucun doute d’accord avec tout cela.

Une grande partie du contenu correspond exactement à ce qu’ils demandent depuis des années. C’est exactement ce qu’ils demandent.

Le souci est que le patron du Met ne fait cela que parce qu’ils ont retiré leurs effectifs.

Si le commissaire parvient à les convaincre qu’il tiendra ses promesses — et ils se rendent compte qu’ils n’obtiendront pas tout — ils retourneront probablement au travail.

Cependant, je suis convaincu que si la haute direction tente de l’enterrer, comme elle l’a fait dans le passé, l’affaire reviendra tout simplement.

Et une fois de plus, le capital sera moins protégé qu’il ne devrait l’être.

Aujourd’hui, c’est différent de 2005, nous avons évolué. Nous ne sommes peut-être pas aussi naïfs qu’à l’époque.

Cette fois, les gars et les filles en ont assez.