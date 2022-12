Je suis un ancien enfant bodybuilder, survivant du cancer et amputé – j’ai l’air méconnaissable à 19 ans après avoir été déchiré quand j’étais enfant

Le parcours d’ETHAN Fairbank pour devenir culturiste est une source d’inspiration pour beaucoup de ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux.

Fairbanks, 19 ans, a surmonté deux épisodes de cancer – dont un qui a amputé sa jambe gauche.

Ethan Fairbanks est un survivant du cancer devenu bodybuilder Crédit : YouTube/ Ethan Fairbanks

La jambe gauche de Fairbanks a été amputée après son premier combat contre le cancer Crédit : YouTube/ Ethan Fairbanks

Dans une vidéo YouTube, Fairbanks décrit son enfance comme un survivant du cancer fréquemment alité.

Avant de recevoir un diagnostic de cancer, Fairbanks dit qu’il « pratiquait à peu près tous les sports que vous pouvez imaginer ».

“J’étais super athlétique et très compétitif.”

Après avoir ressenti une douleur à la jambe, sa mère l’a amené chez le médecin.

C’est alors que Fairbanks allègue qu’il a été mal diagnostiqué alors que les médecins pensaient qu’il venait d’avoir une blessure sportive typique.

Plus de douleur, plus de diagnostics erronés et des voyages à l’hôpital ont précipité la découverte d’un cancer de la hanche et des poumons.

“J’étais super malade, je vomissais tout le temps, je ne pouvais pas manger et, honnêtement, j’étais juste assis sur mon lit de mort”, a-t-il déclaré.

Son état s’est détérioré jusqu’à ce que sa jambe gauche ait dû être amputée.

La chimiothérapie est finalement devenue efficace et Fairbanks a pu retourner à l’école à 12 ans.

Six mois plus tard, une douleur similaire s’est développée dans sa jambe droite – le ramenant à l’hôpital avec un autre diagnostic de cancer.

Une radiothérapie réussie a enlevé son cancer mais a laissé sa hanche cassante.

L’os s’est fissuré, nécessitant un remplacement presque complet de la hanche.

Une fois qu’il s’est remis de son opération à la hanche, Fairbanks a commencé son “parcours de remise en forme”.

Il a commencé à soulever lorsqu’il s’est complètement remis de ses chirurgies à 13 ans.

Fairbanks est maintenant populairement suivi sur Instagram, TikTok et YouTube, où il partage des vidéos inspirantes de son parcours de récupération et de remise en forme.

Dans une récente publication sur Instagram, il a déclaré: “Le plus important est que vous n’abandonniez pas car il viendra un jour où vous rallumerez le feu et l’aimerez à nouveau.”

Fairbanks est deux fois détenteur du record américain de Power Lifting au développé couché.

Il offre maintenant des entraînements d’haltérophilie et est parrainé par Huge Supplements.

Fairbanks semble méconnaissable depuis qu’il a commencé son parcours de remise en forme Crédit : Instagram/ Ethan Fairbanks

Fairbanks propose désormais un coaching d’haltérophilie Crédit : Instagram/ Ethan Fairbanks