Je suis un ancien employé de Walmart et voici des secrets choquants sur les gâteaux que vous ne croirez pas

Parmi les autres entreprises qui ont été « exposées » sur l’application, citons Wendy’s, Fashion Nova et McDonald’s.

TikTok a incité de nombreux employés, anciens et actuels, à divulguer des secrets d’entreprise sur la plateforme dans l’espoir d’une vidéo virale.

Les boulangeries Walmart commandent apparemment leurs gâteaux en feuille préfabriqués à Pillsbury, mais leurs gâteaux ronds proviennent de Best Brands du Minnesota.

Les gâteaux de Costco et Whole Foods arrivent également au magasin déjà cuits, selon Shopfood.com.

La vidéo a atteint plus de 60 000 vues depuis sa publication le 14 janvier, inspirant Marie à enregistrer des vidéos de suivi avec plus d’informations.

Marie répondait via un point à la question originale de Tiktoker @princessannafitto : « Dis-moi un secret d’entreprise que tu peux partager parce que tu n’y travailles plus. »

La légende de la vidéo indique que « le glaçage est pré-fabriqué et pré-coloré dans des seaux de gallons ».

Kat Marie (@ kazmarie13) dit dans le message que pour les travaux personnalisés, la boulangerie Walmart décongèle des gâteaux en feuille pré-faits et congelés.

Kat Marie a répondu à la question d'un Tiktoker « Dites-moi un secret d'entreprise que vous pouvez partager parce que vous n'y travaillez plus »

