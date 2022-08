Je suis un ancien cambrioleur – 5 erreurs courantes que vous faites en quittant la maison et qui attirent les voleurs… et le problème des sonnettes vidéo

Plus d’un million de maisons britanniques ont été cambriolées au cours des cinq dernières années, mais il existe des moyens d’éviter d’être le prochain.

Lennox Rodgers sait exactement ce que recherchent les cambrioleurs lorsqu’ils cherchent une cible facile – car il était lui-même un voleur.

Faites attention à ce dont vous parlez dans l’alcool – cela pourrait gâcher vos vacances ! Crédit : Getty

L’ancien criminel, qui a passé 21 ans en prison, est maintenant un expert en sécurité qui aide les membres du public à protéger leurs biens.

Il pense que la crise du coût de la vie augmentera les cambriolages alors que les opportunistes cherchent des moyens de gagner facilement de l’argent.

Lennox prévient : « Il y a des fous là-bas, des gens très désespérés, surtout avec le coût de la vie. Je pense que la criminalité a augmenté parce que les gens ont besoin de survivre et qu’ils volent ce qu’ils peuvent.

Ici, il partage les erreurs courantes que les gens commettent lorsqu’ils sortent de la maison pendant la période des fêtes – et comment rester en sécurité.

Dangers des pubs

Lennox dit : « Si vous êtes un criminel de carrière, vous devez obtenir les bonnes informations. Les pubs sont un endroit idéal pour traîner et discuter avec les gens car après quelques verres, certaines personnes deviennent un peu négligentes avec ce qu’elles disent.

« Les erreurs les plus courantes que font les gens lorsqu’ils partent en vacances ? Ils disent aux gens qu’ils partent.

“Pendant mes années de détention et de sortie de prison, les prisonniers avaient l’habitude de déchirer l’adresse lorsqu’ils recevaient des lettres et de la détruire. Parce que leur compagnon de cellule pourrait lire l’adresse, et – s’ils sortent avant eux – ils iront la cambrioler.

Photos de vacances

Lennox déclare : « Les vacanciers postent partout sur les réseaux sociaux et, pendant leur absence, ils mettent des photos pour que les gens puissent voir où ils se trouvent.

“Et les cambrioleurs savent que la propriété où ils vivent est vide. C’est un piège très facile dans lequel les gens tombent.

“Pendant qu’ils sont absents, ils voient de beaux paysages, le beau temps et le publient sur les réseaux sociaux, pour que les gens sachent que vous n’êtes pas à la maison.”

Fausses boîtes de conserve

N’allez pas cacher votre argent sous le matelas – les criminels connaissent tous les meilleurs endroits où chercher.

Pour cacher correctement vos objets de valeur lorsque vous êtes absent, Lennox suggère de faire preuve de créativité.

Il révèle : « Il y a de fausses boîtes de conserve de nourriture et de haricots dans lesquelles vous pouvez mettre des bijoux et de l’argent, et certains cambrioleurs ne savent pas que c’est là que se trouve votre argent.

« Cela ressemble à une boîte de haricots, mais en fait c’est comme une petite tirelire. Je pense que c’est très utile !”

Problème de sonnette vidéo

Alors qu’un nombre croissant de propriétaires installent des systèmes de sécurité et des sonnettes vidéo, Lennox dit que cela ne suffit pas à dissuader les voleurs.

Les flics résolvant un peu plus de 5% des cambriolages, non seulement les systèmes vidéo peuvent être d’une utilité limitée, mais les escrocs ciblent également des zones où les taux de poursuites sont faibles.

Lennox déclare : « Ce qui est triste, c’est que de nombreuses personnes ont signalé qu’elles avaient montré leurs images de sécurité à la police et que rien n’avait été fait.

“Donc, les cambrioleurs deviennent conscients du fait que certaines forces de police ne répondent pas vraiment aux appels de cambriolage, ce n’est pas toujours considéré comme une priorité.”

N’oubliez pas les clés de voiture !

La meilleure chance pour les vacanciers est simplement de bien faire les choses de base – et de ne pas oublier de tout verrouiller malgré le temps ensoleillé de cet été.

Lennox conseille : « Par ce temps chaud où il a été assez humide et difficile de dormir, les gens ont été un peu plus laxistes avec leur sécurité parce qu’ils ont chaud.

“Ils s’endorment avec les portes ou les fenêtres ouvertes parce que le temps chaud vous rend somnolent.”

Lorsque vous partez, assurez-vous que toutes les fenêtres laissées ouvertes par temps chaud sont bien fermées.

Lennox dit également que les criminels « iront chercher les clés de la voiture » – alors assurez-vous de les emporter avec vous, plutôt que de les laisser dans le tiroir à la maison !

Le cambrioleur devenu expert en sécurité Lennox Rodgers Crédit : Twitter/@lennox_rodgers