Je suis un ancien bûcheron mais vous vous êtes trompé d’abatteur : je n’ai pas abattu le célèbre sycomore Gap.

Un bûcheron accusé hier sur les réseaux sociaux d’avoir abattu l’un des arbres les plus célèbres du Royaume-Uni a insisté : « Vous vous êtes trompé d’abatteur. »

Walter Renwick, 69 ans, dit qu’il a été identifié à tort en ligne comme le principal suspect derrière ce vandalisme insensé – et cela l’a laissé perplexe.

Walter Renwick affirme avoir été identifié à tort en ligne comme le principal suspect de l’abattage de l’un des arbres les plus historiques du Royaume-Uni. Crédit : Nouvelles et photos du Nord

La nation a été écœurée après la destruction du monument vieux de 300 ans de Sycamore Gap, dans le Northumberland. Crédit : AFP via Getty

L’abattage du monument vieux de 300 ans à Sycamore Gap, dans le Northumberland, a rendu la nation malade.

Les flics enquêtent et l’arbre couché de 70 pieds a été scotché alors que les habitants commençaient leur propre chasse à l’homme.

Même le frère de Walter avait des doutes et s’est précipité pour demander à son frère si les rumeurs étaient vraies.

Le retraité a déclaré comprendre pourquoi il avait été identifié comme un possible coupable.

Il avait passé sa carrière à abattre des arbres et avait même un mobile après avoir été expulsé la semaine dernière de la maison voisine dans laquelle il avait grandi.

Mais il insiste sur le fait que les détectives en ligne se trompent d’arbre et ont juré : « Je ne l’ai pas fait. »

Walter a ajouté : « Je suis un ancien bûcheron et je viens d’être expulsé de ma propriété, donc je comprends pourquoi les gens ont pointé du doigt.

« Mon frère est venu s’assurer que je n’avais pas été arrêté car il avait entendu les rumeurs. C’est très triste. C’est un arbre emblématique.

Il a poursuivi : « Mais c’était la nuit parfaite pour le faire. Il y avait une pleine lune, donc elle aurait été bien éclairée et le vent aurait signifié qu’il n’y aurait presque aucun bruit.

« Les arbres ont leur propre ADN et vous pouvez utiliser la poussière pour retrouver quel arbre a été abattu, il sera donc facile de trouver qui l’a fait. »

La recherche du coupable armé d’une tronçonneuse s’est poursuivie hier soir après qu’un jeune de 16 ans arrêté par la suite a été libéré sous caution.

Une source a déclaré qu’il était possible qu’un travailleur mécontent ait fait grève.

De la peinture blanche a été utilisée pour marquer le tronc là où une première coupe directionnelle a été effectuée pour garantir qu’il tombe dans une certaine direction.

Il a ensuite été renversé d’un seul coup de tronçonneuse.

L’arbre emblématique se trouvait le long du mur d’Hadrien, à peu près à mi-chemin entre Newcastle et Carlisle, et était parmi les plus photographiés au monde.

Kim McGuinness, commissaire à la police et à la criminalité de Northumbria : a déclaré : « Cet arbre était le nôtre. C’était un monument emblématique du Nord-Est qui se dressait dans notre magnifique Northumberland.

« Les agents feront tout leur possible pour arrêter ceux qui se cachent derrière cela. »

Ce soir, les policiers ont arrêté un homme d’une soixantaine d’années en lien avec l’abattage.

L’inspecteur-détective en chef Rebecca Fenney-Menzies, de la police de Northumbria, a déclaré : « J’espère que cette deuxième arrestation démontre à quel point nous prenons cette situation au sérieux et notre engagement à traduire les responsables en justice.

« Tout membre du public disposant d’informations susceptibles de l’aider devrait nous contacter. »