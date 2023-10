Amanda Rollins devant la Seine et la Tour Eiffel Avec l’aimable autorisation d’Amanda Rollins

Amanda Rollins, 34 ans, a quitté le Massachusetts pour s’installer à Paris il y a six ans.

Après avoir bénéficié de la nourriture, des soins de santé gratuits et d’un coût de la vie réduit, elle n’envisage pas de revenir.

Rollins est en train de demander la nationalité française.

Cet essai tel que raconté est basé sur une conversation avec Amanda Rollins, une Américaine du Massachuetts installée à Paris il y a six ans. La conversation a été modifiée pour plus de longueur et de clarté.

J’ai commencé à apprendre le français en sixième année à l’âge de 12 ans et j’ai adoré ça. J’ai continué à étudier le français tout au long de mes études : j’étais en AP Français au lycée, et président du club français. Et puis, quand je suis allé à l’université, j’ai étudié le français.

J’ai toujours voulu visiter Paris, mais j’ai grandi avec de très faibles revenus et les billets sont chers. Ainsi, lorsque j’ai reçu mon premier gros chèque de commission de mon travail de vendeur, la première chose que j’ai faite a été de réserver un vol pour Paris depuis mon téléphone portable dans un parking.

Je me suis dit “J’y vais”, au moment où j’ai vu l’argent arriver sur mon compte.

À mon retour, je n’arrêtais pas de penser que si je pouvais faire tout ce que je voulais, je vivrais à Paris.

Je n’arrêtais pas de trouver des excuses, et puis un jour, j’ai lu le livre “L’Alchimiste”, et le deuxième jour, j’ai décidé de planifier mon déménagement à Paris. J’ai donc créé un compte sur AuPairWorld.com un lundi et le vendredi, j’ai retrouvé ma famille.

J’ai signé le contrat, j’ai annoncé mon départ à mon entreprise, puis j’ai pris rendez-vous avec l’ambassade pour entamer la procédure de visa.

J’ai vendu tout ce que je possédais et j’ai déménagé ici deux mois plus tard avec mon chat et quelques vêtements, et je n’ai jamais regardé en arrière depuis.

Six ans plus tard, j’envisage de demander la citoyenneté

Paris est la meilleure ville du monde. J’aime la France, mais Paris, surtout tous les jours, c’est comme se promener dans un musée.

Les bâtiments sont de l’art, tout ressemble à un film, tout est beau. Même la rue la plus merdique semble être la plus belle rue que j’ai vue de ma vie.

Je me sens renaître ici.

Amanda Rollins Avec l’aimable autorisation d’Amanda Rollins

Je suis actuellement en train de demander la citoyenneté. La France est ma maison maintenant, j’adore cet endroit et je ne voudrais plus jamais vivre aux États-Unis.

L’alimentation, les soins de santé et la qualité de vie en sont quelques-unes. Les fusillades dans les écoles et la polarisation du pays en sont également des raisons.

Je pense que c’est une perspective que vous ne pouvez avoir que si vous quittez les États-Unis, sans vous rendre compte qu’il existe une meilleure solution.

La santé n’est plus une dépense

Je me souviens d’une fois aux États-Unis, j’ai dû subir cette opération chirurgicale ou des analyses de sang. Et je me disais, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas me le permettre. C’est fou.

Vous voyez ces gens qui ont un GoFundMe parce que leur mère a eu un cancer. C’est comme “oui, ils vont devoir se débarrasser de la maison”. Ce genre de choses me dérange vraiment.

Ici, nous avons des soins de santé gratuits, donc depuis que j’ai emménagé ici, ma santé n’est plus un poste budgétaire pour moi. Si je suis malade, pas de problème. Je suis allé quatre fois aux urgences et j’ai payé environ 16 euros au total, puis j’ai été remboursé.

Je prends soin de moi parce que je le peux – et cela seul est énorme.

Toute personne résidant en France de manière permanente, même si ce n’est que pour étudier pendant un an, a droit au système national de santé.

Amanda Rollins lors d’une croisière sur la Seine à Paris Avec l’aimable autorisation d’Amanda Rollins

C’est tout ce que j’ai en ce moment, depuis que je suis passé de mon travail de vendeur à la gestion de ma propre entreprise en tant que créateur de contenu. Si je travaillais pour une entreprise, j’aurais ce qu’on appelle un mutuelle, qui est complémentaire. Mais je ne l’ai pas pour le moment, parce que je n’en ai même pas besoin.

Si je vais chez le médecin maintenant, c’est 25 euros, et puis sécurité sociale, le programme de sécurité sociale en France qui couvre les soins de santé me remboursera automatiquement. C’est lié à mon compte bancaire, ça me remboursera dans trois jours. Je pense que je suis remboursé en grande partie, sinon en totalité. Au maximum, c’est cinq dollars.

La nourriture et le rythme de vie sont tellement différents de ceux des États-Unis

Le rythme de vie ici est tellement différent. On prend son temps, on prend de longs déjeuners, on a cinq semaines de vacances.

Tout le mois d’août, tout le monde se rend dans le sud de la France.

Parce que je suis au centre de l’Europe, je peux voyager n’importe où pour pas cher. J’ai pris l’avion pour Barcelone pour 60 euros, pour l’Italie pour 60 euros et je suis allé aux îles Canaries pour 91 euros.

Tout d’un coup, j’ai accès à tous ces autres pays que je n’avais jamais eu auparavant.

La nourriture ici est à elle seule l’une des raisons pour lesquelles je ne veux plus jamais retourner aux États-Unis. Savez-vous combien d’ingrédients alimentaires américains sont interdits en Europe ?

La beauté naturelle est valorisée et tout le monde est très chic

Je ne me maquille plus non plus car la beauté naturelle est vraiment encouragée. J’aime ça parce que même si vous vous souciez de ces choses, vous ne pouvez pas vous empêcher d’être affecté par les gens qui vous entourent.

Amanda Rollins à Paris. Avec l’aimable autorisation d’Amanda Rollins

Alors je regarde autour de moi et je vois toutes les autres femmes avoir le visage nu et je pense juste “nous le faisons tous”.

Les Français sont chics et – je ne vais pas vous mentir – parler français me fait me sentir tellement cool. Je me sens tellement cool que je parle couramment le français. C’est mon plus grand réflexe au monde, car il n’est pas normal que les Américains parlent deux langues.

Le coût de la vie est bien inférieur à celui des États-Unis

Mon appartement est en face du Louvre, au centre de Paris avec mes chats. C’est environ 400 pieds carrés et je paie 1 300 euros par mois. À Boston, ce serait 3 000 $, c’est facile.

Et il ne s’agit pas seulement du loyer.

Je paye 20 euros par mois pour mon forfait mobile et mon wifi 15 euros par mois.