Je suis un agent immobilier de premier plan, mais j’ai été licencié parce que je me moquais des locataires. Ils sont juste jaloux… ils ne sont même pas propriétaires de leur maison.

Une agente immobilière qui a qualifié ses locataires de « honte » et de « hors de propos » a déclaré qu’elle n’était pas désolée pour ses commentaires car ils étaient « juste jaloux ».

Aimee Therese Marsh, 30 ans, a été licenciée de l’agence Ray White Aspley à Brisbane après s’être moquée des locataires dans un groupe Facebook.

Aimee Therese Marsh a été licenciée de son agence immobilière pour s’être moquée des locataires en ligne Crédit : Facebook

L’agent immobilier a qualifié les locataires de « honte » et de « hors de propos » dans un groupe Facebook Crédit : Facebook

La femme de 30 ans a déclaré qu’elle n’était pas désolée pour ses commentaires brutaux sur les réseaux sociaux. Crédit : Facebook

Lundi, Aimee a publié sur la page Griffith Neighbourhood une récente vente aux enchères en utilisant son compte professionnel.

Le message a ensuite été envahi par des trolls, auxquels elle a ensuite répondu avec son profil personnel.

« La moitié d’entre eux ne possèdent même pas de maison à Griffin », a-t-elle écrit après un emoji riant.

Dans un autre message, l’agent australien était d’accord avec un autre utilisateur des médias sociaux qui a déclaré que les locataires n’étaient « personne ».

« Ils gagnent probablement 50 000 par an et m’envient », a-t-elle écrit.

« Je paie deux fois leur salaire en impôts, ou je paie probablement leur salaire Centrelink.

« J’ai hâte de vendre les maisons qu’ils louent. Hehe »

Aimee a insisté sur le fait que les commentaires publiés sur sa page professionnelle sur les réseaux sociaux avaient été sortis de leur contexte et qu’elle était déçue par « les gens qui sont si mécontents qu’ils essaient de rabaisser les autres ».

Aimee a ajouté qu’elle n’était pas « désolée d’avoir dit la vérité », mais s’est excusée auprès des personnes « qui ont été offensées et qui n’ont pas été ciblées », a rapporté News.com.au.

Les commentaires de la trentenaire ont depuis été supprimés, son profil professionnel a disparu et ses comptes personnels ont été verrouillés.

L’agent le plus performant travaillait chez Ray White depuis deux ans et demi et avait réalisé un chiffre d’affaires de 3,7 millions de dollars en janvier.

Mais elle a affirmé qu’elle « manquait de soutien » de la part de son agence.

«Je suis passée en mode défense», a-t-elle déclaré.

« Il semble que ce n’est pas grave s’ils vous calomnient, mais vous ne pouvez pas riposter. »

Elle a exprimé sa déception face à Ray White qui l’a publiquement licenciée, mais a déclaré qu’elle avait été submergée par le soutien du monde des affaires et qu’elle était confiante de trouver du travail.

« De nombreux propriétaires d’entreprise me soutiennent et m’offrent leur soutien et vérifient si je vais bien », a-t-elle déclaré.

«C’est rafraîchissant. Il y a des opportunités, mais à ce stade, je fais juste une pause mentale.

Alex Tilbury, de Ray White, a expliqué qu’Aimee avait été licenciée parce que ses opinions « ne correspondent pas aux valeurs de notre entreprise ».

« En conséquence, nous avons pris la décision commerciale de mettre fin à son emploi hier », a déclaré le porte-parole de l’agence.

«Nous respectons et valorisons chacun au sein de notre communauté… Nous nous excusons auprès de toute personne qui aurait pu être offensée ainsi que de tout membre de notre communauté si ces opinions ont offensé.»

Aimee s’est vu proposer des conseils dans le cadre du programme d’aide aux employés de Ray White.

Aimee était l’un des agents les plus performants chez Ray White, à Brisbane, en Australie. Crédit : Facebook