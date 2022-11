Je suis un adolescent et je gagne des milliers de dollars par mois grâce à mon activité lucrative – c’est si facile que je l’ai commencé depuis ma chambre

UN TEENANGER dit qu’il gagne des milliers de livres chaque mois grâce à une activité secondaire lucrative – qu’il a commencée depuis sa chambre.

Rory McLaughlan, 19 ans, était un élève de sixième pendant le verrouillage quand il a soudainement eu beaucoup de temps à perdre.

Rory McLaughlan a installé son entreprise dans sa chambre pendant le verrouillage Crédit : Instagram

Rory dit que Shirt In A Box a vendu plus de 35 000 kits de foot Crédit : Instagram

L’adolescent d’Irlande du Nord a commencé à acheter des maillots de football celtiques sur Ebay pour 20 £ et à les vendre pour 40 £.

Ce qui a commencé comme un passe-temps s’est rapidement transformé en un bénéfice de 80 £ sur chaque chemise vintage.

Rory a déclaré que la première semaine, il avait gagné environ 3 000 £.

Il a déclaré à BelfastLive: “J’ai ensuite acheté un lot de chemises Man United, je pense que c’était 11 ou 13, à 40 £ et je les ai vendues pour probablement environ 120 £.

“Et à partir de là, j’ai continué à le faire et à le répéter, puis en mars 2021, je pense avoir vendu 3 000 £ de maillots de football le premier week-end de ma boutique en ligne, qui était Rory’s Football Shirts.”

Mais Rory a déclaré que la vente de chemises vintage était une “entreprise difficile” et “qui prenait du temps”.

Il a donc changé d’activité et créé Shirt In A Box.

Cela va de soi, les clients achètent un maillot dans une boîte sans savoir à quel club il est destiné.

Bien que cela reste un mystère, des filtres peuvent être définis lors de l’achat, ce qui signifie que vous pouvez choisir de quelle ligue vous souhaitez le maillot.

Rory dit que Shirt In A Box a vendu plus de 35 000 kits de foot et que “la réponse a été incroyable”.

Depuis la création de trois bureaux et l’embauche de 15 employés, la petite entreprise se prépare pour la Coupe du monde dans deux semaines.

Rory gère son entreprise tout en étudiant la finance à l’Université Queen’s de Belfast et en jouant au football semi-professionnel.

Dans le but d’adapter l’entreprise à l’évolution du marché, Rory a déclaré que le ciel était la limite et espère se développer un jour dans la fabrication.

“La fabrication de kits est une option peut-être un jour, puis m’impliquer dans la gestion de clubs de football est quelque chose qui serait toujours à mon horizon, je pense”, a ajouté l’adolescent.