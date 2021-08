Je suis trop sexy et trop cher pour faire du yoga nu : Vivek Mishra à propos de l’offre Bigg Boss OTT | Nouvelles télévisées

New Delhi : Vivek Mishra, ancien concurrent de Bigg Boss et entraîneur de yoga nu, a révélé dans sa récente interview qu’il avait été approché par les créateurs de l’émission de téléréalité pour figurer dans sa version OTT – Bigg Boss OTT. La version numérique de l’émission sera animée par le cinéaste Karan Johar et devrait être le slogan de l’émission « over-the-top ».

Vivek Mishra a déclaré au Times of India : « On m’a proposé de faire partie d’OTT et de faire du yoga nu ou du yoga semi-nu pour pimenter le contenu. J’ai été surpris de l’entendre. Ils ont dit qu’ils recherchaient 5 anciens candidats. pour pimenter le spectacle. J’ai fait ça, alors pourquoi ferais-je du yoga nu pour ajouter du contenu à une émission de télé-réalité pionnière. Je suis trop sexy et trop cher pour faire ça. Je leur ai dit que si vous vous attendiez à ce que je le fasse alors payez-moi Rs 50 lakhs pour une journée. Je ne suis pas une starlette ou je ne veux pas figurer dans une émission sur la base du yoga nu. «

L’entraîneur de yoga a décliné l’offre.

« Honnêtement, l’émission de téléréalité ne fonctionne pas uniquement sur l’ancre, bien sûr, elle contribue, mais la principale raison de son succès est les concurrents et le contenu qu’ils donnent. Donc, que ce soit Salman Khan, Karan Johar ou même Jennifer Lopez, ils ajouteront au spectacle avec leurs personas, esprit et glamour mais le spectacle ne sera un succès que si les candidats sont bons. J’ai dit non, et je préfère faire un projet de qualité en 5 ans que des projets sans signification, des apparitions, des camées. J’ai quelque chose de prévu mais c’est une zone de comédie et c’est tourné de manière très esthétique », a-t-il ajouté.

Vivek Mishra a été vu dans Bigg Boss saison 7.