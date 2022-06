Je suis trop jeune pour avoir la maladie d’Alzheimer ou la démence, n’est-ce pas ?

Si vous êtes dans les années 80 ou 70 et que vous avez remarqué que vous avez des pertes de mémoire, il peut être raisonnable de craindre que vous développiez La maladie d’Alzheimer ou une autre forme de démence. Mais que se passe-t-il si vous êtes dans la soixantaine, la cinquantaine ou la quarantaine… ces âges seraient sûrement trop jeunes pour la maladie d’Alzheimer ou la démence, n’est-ce pas ?

Environ 10 % des cas de maladie d’Alzheimer sont d’apparition précoce, avant l’âge de 65 ans

Pas nécessairement. D’autant plus que 55 millions de personnes vivant avec une démence dans le monde, environ 60 à 70 % d’entre eux sont atteints de la maladie d’Alzheimer. Et parmi ces 33 à 38,5 millions de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, des pertes de mémoire ou d’autres symptômes ont commencé avant 65 ans chez 10% d’entre eux. La maladie d’Alzheimer est, en fait, la cause la plus fréquente de démence à début précoce. UN étude récente des Pays-Bas ont constaté que parmi ceux dont la classification de la démence précoce était connue, 55 % souffraient de la maladie d’Alzheimer, 11 % la démence vasculaire3% démence frontotemporale3% Démence de la maladie de Parkinson2% démence à corps de Lewyet 2 % d’aphasie primaire progressive.

La démence à début précoce est rare

Pour être clair, la démence d’apparition précoce (par définition commençant avant l’âge de 65 ans, et parfois appelée démence d’apparition précoce) est rare. Une étude menée en Norvège a révélé que la démence à début précoce survenait dans 163 sur 100 000 personnes; c’est moins de 0,5 % de la population. Donc, si vous avez moins de 65 ans et que vous avez remarqué des problèmes de mémoire, vous avez 99,5 % de chances qu’il y ait une cause autre que la démence. (Ouf!)

Il y a quelques exceptions à cette déclaration. Parce qu’ils ont une copie supplémentaire du chromosome qui porte le gène de l’amyloïde présent dans les plaques d’Alzheimer, plus de la moitié des personnes atteintes du syndrome de Down développer la maladie d’Alzheimer, généralement dans la quarantaine et la cinquantaine. D’autres anomalies génétiques présentes dans les familles peuvent également provoquer l’apparition de la maladie d’Alzheimer dans la cinquantaine, la quarantaine ou même la trentaine – mais vous sauriez si vous êtes à risque car l’un de vos parents aurait eu maladie d’Alzheimer à début précoce.

En quoi la maladie d’Alzheimer à début précoce diffère-t-elle de la maladie à début tardif ?

La première chose qu’il faut dire clairement, c’est que, tout comme il n’y a pas deux personnes identiques, il n’y a pas deux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer qui présentent les mêmes symptômes, même si la maladie a commencé au même âge. Néanmoins, il existe certaines différences entre la maladie d’Alzheimer à début précoce et à début tardif.

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer typique à début tardif à partir de 65 ans ou plus présentent la combinaison de changements dans la pensée et la mémoire dus à la maladie d’Alzheimer plus ces changements qui font partie du vieillissement normal. Les parties du cerveau qui changent le plus au cours du vieillissement normal sont les lobes frontaux. Les lobes frontaux sont responsables de nombreuses fonctions cognitives différentes, y compris la mémoire de travail – la capacité de garder des informations dans sa tête et de les manipuler – et de comprendre les problèmes que l’on rencontre.

Cela signifie qu’en ce qui concerne la fonction cognitive, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à début précoce peuvent présenter des problèmes relativement isolés de mémoire épisodique – la capacité de former de nouveaux souvenirs pour se souvenir des épisodes récents de leur vie. Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer d’apparition tardive présentent des problèmes de mémoire épisodique, de mémoire de travail et de perspicacité. Donc, vous imaginez que la vie est plus dure pour ceux qui ont la maladie d’Alzheimer à un stade tardif, n’est-ce pas ?

La dépression et l’anxiété sont plus fréquentes dans la maladie d’Alzheimer à début précoce

Les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à un stade tardif présentent en moyenne plus d’altérations de leur cognition et de leurs fonctions quotidiennes que celles atteintes de la maladie d’Alzheimer à un stade précoce, du moins au début de la maladie. Cependant, comme leur perspicacité est également altérée, les personnes atteintes d’une maladie d’apparition tardive ne remarquent pas tellement ces difficultés. La plupart de mes patients atteints de la maladie d’Alzheimer tardive me diront soit que leurs problèmes de mémoire sont assez légers, soit qu’ils n’ont aucun problème de mémoire du tout !

Par contre, parce qu’ils ont plus de perspicacitéles patients atteints de la maladie d’Alzheimer à début précoce sont souvent déprimés par leur situation et anxieux face à l’avenir, une découverte récemment confirmée par un groupe de chercheurs au Canada. Et comme si le fait d’avoir la maladie d’Alzheimer à un jeune âge ne suffisait pas à provoquer la dépression et l’anxiété, des preuves récentes suggèrent que chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à un jeune âge, la pathologie progresse plus vite.

Un autre aspect tragique de la maladie d’Alzheimer d’apparition précoce est qu’en touchant des individus dans la force de l’âge, elle a tendance à perturber davantage les familles que la maladie d’apparition tardive. Les adolescents et les jeunes adultes ne sont plus en mesure de se tourner vers leurs parents pour obtenir des conseils. Les personnes qui peuvent s’occuper d’enfants à la maison doivent désormais s’occuper également de leur conjoint, peut-être en plus de s’occuper d’un parent vieillissant et d’occuper un emploi à temps plein.

Que faire si vous avez moins de 65 ans et que vous avez des problèmes de mémoire ?

Comme je l’ai dit, si vous avez moins de 65 ans et que vous avez des problèmes de mémoire, il est très peu probable que ce soit la maladie d’Alzheimer. Mais si c’est le cas, des ressources sont disponibles auprès du Institut national du vieillissement ça peut aider.

Quoi d’autre pourrait causer des problèmes de mémoire à un jeune âge ? La cause la plus fréquente des problèmes de mémoire chez les moins de 65 ans est le manque de sommeil. Les autres causes des problèmes de mémoire précoces comprennent la périménopause, les effets secondaires des médicaments, la dépression, l’anxiété, les drogues illégales, l’alcool, le cannabis, les traumatismes crâniens, les carences en vitamines, les troubles thyroïdiens, la chimiothérapie, les accidents vasculaires cérébraux et d’autres troubles neurologiques.

Voici certaines choses que tout le monde peut faire à tout âge pour améliorer sa mémoire et réduire son risque de démence :