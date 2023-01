“Je suis trop foiré maintenant pour taper”: Jeremy Renner partage sa première déclaration – et son selfie – après un accident

Jeremy Renner a publié sa première déclaration depuis qu’il a été heurté par son propre chasse-neige, les autorités révélant que le véhicule de 6 500 kg avait “écrasé” la star de The Avengers lorsqu’il a commencé à rouler de manière inattendue.

Mardi après-midi, Renner, qui reste dans un état critique et est maintenu en soins intensifs, a partagé une photo de lui dans un lit d’hôpital à son Instagram. “Merci à tous pour vos aimables paroles”, lit-on dans la légende. «Je suis trop foiré maintenant pour taper. Mais je vous envoie de l’amour à tous.

Dimanche, il a été révélé que l’acteur de 51 ans avait été transporté par avion à l’hôpital après avoir été grièvement blessé alors qu’il utilisait son chasse-neige chez lui près de Reno, dans le Nevada. Il a subi une intervention chirurgicale pour un traumatisme thoracique contondant et des blessures orthopédiques, un témoin ayant déclaré à TMZ qu’un des voisins de Renner, un médecin, avait mis un garrot sur sa jambe qui saignait abondamment jusqu’à l’arrivée des ambulanciers.

Lors d’une conférence de presse mardi, le shérif du comté de Washoe, Darin Balaam, a déclaré que l’enquête de son département avait révélé que Renner avait été frappé par la charrue alors qu’il tentait de libérer sa voiture, qui était conduite par un membre de la famille, de la neige près de chez lui.

“M. Renner est allé récupérer son PistenBully ou Sno-Cat – un équipement de déneigement extrêmement volumineux pesant au moins 14 330 livres [6,500kg] – dans le but de faire avancer son véhicule », a déclaré Balaam.

«Après avoir réussi à remorquer son véhicule de son emplacement bloqué, M. Renner est sorti de son PistenBully pour parler à un membre de sa famille. À ce stade, on a observé que le PistenBully commençait à rouler.

« Dans le but d’arrêter le PistenBully qui roule, M. Renner tente de s’asseoir sur le siège du conducteur du PistenBully. D’après notre enquête, c’est à ce moment-là que M. Renner est écrasé par le PistenBully.

Il s’agissait d’un “accident tragique”, a ajouté Balaam, affirmant que le bureau du shérif enquêtait sur une éventuelle panne mécanique du chasse-neige.

La région du nord du Nevada a connu de fortes tempêtes de neige à Noël et au Nouvel An, avec plus de 10 000 habitants du comté de Washoe en panne d’électricité.