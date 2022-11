Je suis trop confiant ! Pelé prédit la gloire de la Coupe du Monde de la FIFA pour le Brésil

La légende du football Pelé a déclaré qu’il pensait que le Brésil serait couronné champion du monde pour la sixième fois au Qatar le mois prochain. Le Brésil a obtenu une place dans le plus grand événement du football international en restant invaincu lors des qualifications et en terminant premier du groupe sud-américain de 10 équipes, six points devant l’Argentine, deuxième.

“Vous pouvez même penser que je suis trop confiant, mais je sens que nous verrons le Brésil gagner à nouveau”, a déclaré le joueur de 82 ans sur les réseaux sociaux. Il a accompagné le message d’une photo de lui-même soulevant le trophée Jules Rimet dans une décapotable lors de son passage devant l’Arc de Triomphe à Paris.

Le Brésil, qui a remporté la Coupe du monde pour la dernière fois en 2002, débutera sa campagne contre la Serbie le 24 novembre et rencontrera également la Suisse et le Cameroun dans le groupe G, rapporte Xinhua.

Largement considéré comme l’un des meilleurs footballeurs de tous les temps, Pelé est le seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde à trois reprises, remportant le trophée en 1958, 1962 et 1970.

Ces dernières années, il a lutté contre une série de problèmes de santé, notamment des problèmes liés à la colonne vertébrale, à la hanche, au genou et aux reins. L’année dernière, il a subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur dans son côlon, qui a été suivie d’une chimiothérapie.

Le Brésil a connu une campagne de qualification pour la Coupe du monde sans défaite pour terminer premier de l’Amérique du Sud, ne concédant que cinq buts en 17 matches.

Ils s’entraîneront pendant cinq jours la semaine prochaine à Turin, en Italie, avant de se rendre au Qatar.

ÉQUIPE DU BRÉSIL :

Gardiens : Alisson (Liverpool/ANG), Ederson (Manchester City/ANG), Weverton (Palmeiras)

Défenseurs : Dani Alves (Pumas/MEX), Danilo (Juventus/ITA), Alex Sandro (Juventus/ITA), Alex Telles (Séville/ESP), Bremer (Juventus/ITA), Marquinhos (Paris Saint-Germain/FRA), Thiago Silva (Chelsea/ANG), Eder Militão (Real Madrid/ESP)

Milieux de terrain : Casemiro (Manchester United/ANG), Fabinho (Liverpool/ANG), Fred (Manchester United/ANG), Everton Ribeiro (Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle/ANG), Lucas Paqueta (West Ham/ANG)

Attaquants : Neymar (Paris Saint-Germain/FRA), Vinicius Junior (Real Madrid/ESP), Richarlison (Tottenham/ANG), Raphinha (Barcelone/ESP), Rodrygo (Real Madrid/ESP), Antony (Manchester United/ANG), Gabriel Jesus (Arsenal/ANG), Gabriel Martinelli (Arsenal/ANG), Pedro (Flamengo)

(Avec les contributions des agences)

