“Je suis très préoccupé par cela”, déclare le directeur du FBI sur les “postes de police” chinois aux États-Unis

Les législateurs américains ont exprimé leur inquiétude au sujet des “postes de police” chinois à New York.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, a révélé que l’agence était au courant des unités.

Safeguard Defenders a publié un rapport sur l’existence dans les “postes de police”.

Les États-Unis sont profondément préoccupés par la mise en place par le gouvernement chinois de “postes de police” non autorisés dans les villes américaines pour éventuellement poursuivre des opérations d’influence, a déclaré jeudi le directeur du FBI, Christopher Wray, aux législateurs.

Safeguard Defenders, une organisation de défense des droits de l’homme basée en Europe, a publié en septembre un rapport révélant la présence de dizaines de “stations-service” de la police chinoise dans les grandes villes du monde, dont New York.

Les républicains au Congrès ont demandé des réponses à l’administration Biden sur leur influence.

LIRE | Biden frappera la Chine avec des restrictions plus larges sur les exportations américaines de puces et d’outils – sources

Le rapport a indiqué que les stations étaient une extension des efforts de Pékin pour faire pression sur certains ressortissants chinois ou leurs proches à l’étranger pour qu’ils retournent en Chine pour faire face à des accusations criminelles.

Il les a également liés aux activités du Département du travail du Front uni chinois, un organe du Parti communiste chargé de répandre son influence et sa propagande à l’étranger.

“Je suis très préoccupé par cela. Nous sommes conscients de l’existence de ces stations”, a déclaré Wray lors d’une audience du Comité sénatorial américain de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales, reconnaissant mais refusant de détailler le travail d’enquête du FBI sur la question.

Wray a dit :

Mais pour moi, c’est scandaleux de penser que la police chinoise tenterait de s’installer, vous savez, à New York, disons, sans une bonne coordination. Il viole la souveraineté et contourne les processus standards de coopération judiciaire et policière.

Wray, à qui le sénateur républicain Rick Scott a demandé si ces stations violaient la loi américaine, a déclaré que le FBI « examinait les paramètres juridiques ».

Les républicains de la Chambre des représentants des États-Unis, dont Greg Murphy et Mike Waltz, ont envoyé des lettres au ministère de la Justice en octobre pour demander si l’administration du président Joe Biden enquêtait sur ces stations et arguant qu’elles pourraient être utilisées pour intimider les résidents américains d’origine chinoise.

Le directeur du FBI, Christopher Wray, se prépare à témoigner devant le comité de la sécurité intérieure de la Chambre dans l’immeuble de bureaux de Cannon House sur la colline du Capitole à Washington, DC. AFP Chip Somodevilla, AFP, Getty Images

L’ambassade de Chine à Washington n’a pas répondu dans l’immédiat à une demande de commentaire.

Plus tôt ce mois-ci, son ministère des Affaires étrangères a nié avoir de telles stations aux Pays-Bas après une enquête menée par les autorités néerlandaises. La Chine a déclaré qu’il s’agissait de bureaux destinés à aider les citoyens chinois à renouveler leurs documents.

Wray a déclaré que les États-Unis avaient porté un certain nombre d’actes d’accusation impliquant le gouvernement chinois harcelant, traquant, surveillant et faisant chanter des personnes aux États-Unis qui n’étaient pas d’accord avec le dirigeant chinois Xi Jinping.

Il a dit:

C’est un vrai problème et un sujet dont nous discutons également avec nos partenaires étrangers, car nous ne sommes pas le seul pays où cela s’est produit.

Les États-Unis ont dévoilé en octobre des accusations criminelles contre sept ressortissants chinois accusés d’avoir mené une campagne de surveillance et de harcèlement contre un résident américain et sa famille dans le but du gouvernement chinois de rapatrier l’un d’entre eux en Chine.

Il s’agissait de la dernière affaire du ministère de la Justice ciblant les efforts de la Chine pour retrouver à l’étranger des personnes que Pékin appelle des suspects criminels, connues sous le nom d'”Opération Fox Hunt”.