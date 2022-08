“Je suis très fier de mes coéquipiers pour leur victoire de retour pour le bronze”, déclare la capitaine de hockey Savita Punia

Même si l’Inde a perdu contre l’Australie lors d’une fusillade en demi-finale, la capitaine de l’équipe indienne de hockey féminin, Savita, était confiante dans ses chances de gagner contre la Nouvelle-Zélande lors du bris d’égalité et a déclaré que l’équipe avait fait preuve d’un grand courage en revenant pour remporter le bronze. médaille. L’équipe indienne avait riposté à partir d’un but pour emmener l’Australie dans la fusillade et Savita avait même sauvé son premier tir avant que les arbitres n’interviennent et que la fusillade ne soit reprise parce que le chronomètre n’avait pas démarré.

L’équipe indienne n’a pas pu se remettre de cette tournure inattendue des événements et n’a pas réussi à convertir ses trois premiers tirs au but et a perdu 3-0. De plus, pratiquement la même équipe indienne avait perdu contre la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde aux Pays-Bas et en Espagne et n’avait pas réussi à décrocher une place directe pour les quarts de finale. Ce résultat aussi devait jouer dans leur esprit.

Dimanche, cela ressemblait à une rediffusion de la demi-finale pour l’Inde alors que la Nouvelle-Zélande revenait de l’arrière pour marquer dans la dernière minute via un coup de pénalité et menait le match aux tirs au but. Mais cette fois, les Indiens étaient à leur meilleur, en particulier Savita, qui a réussi trois bons arrêts pour aider l’Inde à remporter le match et la médaille de bronze. Jouer des fusillades consécutives est une pression énorme, mais la skipper Savita a déclaré qu’elle était prête pour ça.



“Après avoir mérité le coup de pénalité, il était clair que le match se transformerait en fusillade, alors j’étais prêt. J’avais également parlé à Janneke de cette possibilité et j’étais donc confiant de faire de mon mieux. La pression est toujours là dans les tirs au but, mais je soutiens toujours mes capacités à bien faire dans de telles situations », a déclaré la skipper et gardienne de but Savita, qui a réussi de bons arrêts pour sceller la victoire de l’Inde. Savita a déclaré qu’elle était fière de son équipe. pour revenir si fort après le résultat décevant contre l’Australie.

“Je me sens bien. Ce match a été très dur pour nous et les deux équipes ont fait un bon effort. Nous savions que ce ne serait pas facile, alors avant de venir, nous avons travaillé chaque minute et chaque seconde. On ne s’attendait pas à une médaille de cette couleur, si les choses s’étaient déroulées dans notre sens, ça aurait été une médaille d’or.

« Mais je suis tellement fier de mon équipe. Nous nous sommes battus en équipe pour revenir et gagner après la façon dont les choses se sont passées lors de la fusillade contre l’Australie, c’est génial », a-t-elle déclaré.

L’Inde aurait dû gagner le match dans le temps réglementaire, mais la Nouvelle-Zélande a marqué dans les dernières secondes en lançant une attaque désespérée et en obtenant un coup de pénalité lorsque Navneet Kaur a commis une erreur.

Le milieu de terrain a cependant déclaré que les Black Sticks ont capitalisé sur leur avantage numérique. “Ils ont sorti leur gardien de but et nous avons reçu un carton (jaune), donc c’est très difficile à défendre. C’est aussi une très bonne équipe. Nous avons cru en nos tirs au but et nous l’avons fait », a déclaré Navneet, qui s’est rachetée en convertissant le deuxième tir au but pour l’Inde.

Elle a dit que les joueurs indiens étaient mieux préparés pour la fusillade après la déception contre l’Australie. « En demi-finale (fusillade), nous étions trop pressés. Aujourd’hui, nous pensions que nous devions faire notre propre truc et ne pas nous soucier de ce que faisait le gardien (NZL). Ce calme nous a aidés », a-t-elle déclaré.

