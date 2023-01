Je suis traumatisé après avoir trouvé mon bébé étouffé par un énorme RAT assis sur son visage – ma maison est infestée

Inspectez soigneusement les propriétés et scellez tous les espaces, trous ou crevasses externes qui pourraient permettre aux rats d’entrer.

Supprimez les sites de nidification potentiels en gardant les cours et les jardins propres et bien rangés, en réduisant les zones envahies par la végétation et en nettoyant les tas de bois ou de débris.

Assurez-vous que les portes et les fenêtres peuvent être fermées correctement et que les couvercles d’inspection des drains sont bien entretenus.

Gardez les poubelles bien entretenues avec leurs couvercles fermés, éliminez les déchets avec soin et ne laissez pas traîner les restes de nourriture. Les tas de compost doivent être recouverts.

Les zones autour des mangeoires d’oiseaux de jardin doivent être maintenues propres et les bols de nourriture pour animaux ne doivent pas être laissés dehors pendant la nuit.

