Peter Gallagher continue d’être fier de son ancien Le OC co-star, Adam Brody, suite au succès de sa comédie Netflix Personne ne veut ça.

Gallagher a joué le père de Brody à la télévision dans la série dramatique de Fox pendant quatre saisons et a récemment partagé ses sentiments sur son émission à succès.

« Je n’irais pas jusqu’à être un père fier, et je n’ai pas vu la série, mais je suis tout le temps fier de lui en tant qu’ami et ancien père de la télévision », a déclaré Gallagher. Personnes. « Et je ne suis pas du tout surpris [of the renaissance]. Il est tellement talentueux et je suis content qu’il fasse toujours son truc.

Gallagher a joué Sandy Cohen dans le drame créé par Josh Schwartz, créé sur Fox en 2003. Brody était Seth Cohen, le fils de Gallagher obsédé par les bandes dessinées et la culture pop.

Vingt ans après les débuts de Le COBrody se retrouve à l’affiche d’une autre émission à succès, cette fois pour Netflix. Personne ne veut ça a été créée en septembre et est rapidement devenue l’une des émissions les plus regardées sur la plateforme de streaming.

La série, créée par Erin Foster, raconte une relation inattendue entre une femme agnostique et un rabbin voyou, et elle a déjà obtenu une deuxième saison.

« Créer Personne ne veut ça sera à jamais un moment fort de ma carrière », a déclaré Foster après la reprise de la saison 2. « Les incroyables acteurs, l’équipe, les producteurs et les dirigeants ont tous fait de cette série la série qu’elle est aujourd’hui, et découvrir les réactions des téléspectateurs face à cette série maintenant qu’elle est diffusée dans le monde a été plus que tout ce que j’aurais pu rêver. »

Personne ne veut ça met en vedette Brody dans le rôle du rabbin Noah Roklov et Kristen Bell dans le rôle de la podcasteuse Kristen Bell. La série met également en vedette Justine Lupe et Timothy Simons, avec des rôles récurrents pour Stephanie Faracy, Tovah Feldshuh, Paul Ben-Victor, Jackie Tohn, Emily Arlook, Sherry Cola, Shilo Bearman et Stephen Tobolowsky.