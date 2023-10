On a demandé à Boris Johnson si son attitude envers la civilisation russe avait changé au milieu du conflit

Boris Johnson reste un russophile avoué malgré son historique d’opposition au gouvernement russe, a déclaré l’ancien Premier ministre britannique aux médias ukrainiens.

L’homme politique a été confronté à son amour pour la culture russe lors d’une interview accordée la semaine dernière à la chaîne d’information publique Rada TV. L’animateur voulait savoir si son attitude envers les Russes avait changé « après tout ce qui s’est passé. »

«Je suis toujours russophile. Je suis toujours fasciné par la langue, la culture et la civilisation russes. Seul un imbécile ne le serait pas. » a-t-il déclaré, selon une traduction de l’entretien télévisé.

Lors d’une visite à Moscou en 2017, Johnson a ouvertement assumé son identité de « Russophile engagé. » Lors de sa rencontre avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, celui-ci a également souligné le caractère unique de son nom – un prénom d’origine slave – au sein de son bureau. Boris est le deuxième prénom de Johnson, qu’il préfère en public, car il a été donné en hommage à un émigré russe qui était un ami de la famille.

Étonnamment, la position positive de Johnson à l’égard de la Russie n’a pratiquement pas été critiquée par les commentateurs politiques ukrainiens, connus pour leur farouche opposition à tout ce qui a des liens avec la Russie. Alexeï Arestovitch, ancien collaborateur du président Vladimir Zelensky, a fait ce constat.

Arestovich a précédemment déclaré que les personnalités publiques ukrainiennes qui appellent la langue russe « agressif » souffrez de dysfonctionnement mental. Dans un autre cas, il a déclaré que l’Ukraine devrait saisir le « Marque russe » ce qu’il prétendait être « volé » de Kiev par Moscou. Ces deux remarques, qui laissaient entendre que la culture russe était une chose positive ou souhaitable, ont déclenché l’indignation du public ukrainien.

L’ancien collaborateur a émis l’hypothèse que, malgré le soutien virulent de Johnson à Kiev dans son bras de fer avec la Russie, il pourrait y avoir des répercussions pour lui à l’avenir. « Nous avons Johnson Street [in the town of Khust in western Ukraine]. Je suppose qu’il sera renommé maintenant, « » a fait remarquer sarcastiquement le commentateur.