« Je suis toujours reconnaissant » – Hollywood Life

Crédit d’image : Kevin Dietsch/UPI/Shutterstock

« Je me souviens des jours où je n’avais rien, juste une balle sur le terrain », dit Carmelo Anthony au début de la vidéo du 22 mai annonçant sa retraite de la NBA. « Mais le basket était mon exutoire », déclare Melo, 38 ans, en repensant à sa carrière. En réfléchissant à son héritage, le joueur étoile de la NBA à 10 reprises a déclaré que « son histoire a toujours été plus que du basket-ball ». Dans la vidéo, Melo brandit des photos de sa prétendue fille, et de lui et La La Antoinefils de, Kyan Anthony. De là, Melo s’adresse à son fils de 16 ans.

« Mon héritage, mon fils, est en toi. Je continuerai à jamais à travers toi. Car le moment est venu pour vous de porter ce flambeau. Alors Ky, poursuis tes rêves. Ne laissez rien vous retenir. Ne laissez rien intervenir. Mon héritage, maintenant et pour toujours, vit à travers vous. Et je serai toujours fier de tout ce que vous faites. Et avec cela, Melo met fin à sa carrière.

De ses débuts avec les Denver Nuggets en 2003 à jouer avec les New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Portland Trail Blazers, et enfin, les Los Angeles Lakers, Melo a donné de l’amour aux villes qu’il « représentait avec fierté et les fans qui m’a soutenu tout au long du chemin » dans sa vidéo sur la retraite. « Je suis éternellement reconnaissant envers ces personnes et ces lieux parce qu’ils m’ont créé. … Mais maintenant, le moment est venu pour moi de dire au revoir.

« Anthony prend sa retraite comme l’un des buteurs les plus prolifiques de l’histoire de la ligue, se classant 9e sur la liste des buteurs de tous les temps de la NBA », a déclaré un communiqué de presse accompagnant la retraite de Melo. « Sa combinaison unique de force brute et de maîtrise technique l’a rendu presque incontrôlable, comme en témoignent ses 14 saisons consécutives avec une moyenne de plus de 20 points par match. Meilleur buteur de la ligue en 2012-13 alors qu’il jouait pour les New York Knicks, Anthony a été nommé en 2021 en tant que membre de l’équipe du 75e anniversaire de la NBA, la liste officielle de la ligue commémorant les plus grands joueurs de l’histoire de la NBA. ”

« Pour sa carrière, Anthony a marqué 28 289 points en saison régulière, le neuvième total le plus élevé de l’histoire de la NBA, et ses moyennes de carrière de 22,5 points par match et 6,2 rebonds témoignent de son excellence constante. Comme il sied à un joueur de son envergure, Anthony n’a augmenté sa production qu’en séries éliminatoires; tout au long de ses 13 apparitions en séries éliminatoires, Anthony a récolté en moyenne 23,1 points par match, y compris une séquence de cinq ans au cours de laquelle il n’a jamais été en moyenne inférieure à 26 points », poursuit le communiqué.

« En plus de son succès indéniable en NBA, Anthony reste dans les mémoires comme le joueur le plus décoré de l’histoire du basket-ball masculin olympique aux États-Unis. Au cours de sa carrière dans l’équipe nationale, il a participé à quatre Jeux olympiques, remportant trois médailles d’or consécutives en 2008, 2012 et 2016 et devenant le leader de tous les temps des Jeux olympiques masculins des États-Unis pour les matchs joués et les rebonds tout en se classant deuxième pour les points. ”

Les plans post-NBA de Melo incluent « l’expansion de son empire commercial et le maintien de son engagement dans la lutte en cours pour la justice sociale ». Il continuera d’être proche du match. En février, il a été nommé ambassadeur mondial de la Coupe du monde 2023 de la Fédération internationale de basketball (FIBA). Dans ce rôle, il continuera d’encadrer les jeunes joueurs dans leurs parcours.

