Même si Aryna Sabalenka n’a pas décroché son deuxième titre du Grand Chelem de la saison, face à une défaite dans un match passionnant en trois sets contre Coco Gauff lors de la finale de l’US Open 2023, elle considère cette expérience comme une précieuse opportunité d’apprentissage alors qu’elle envisage de terminer le tournoi. année au numéro 1 mondial.

Sabalenka a sans doute connu la meilleure saison de tous les joueurs cette année sur le circuit WTA ; atteignant au moins les demi-finales dans les quatre tournois majeurs, remportant son premier titre en simple du Grand Chelem à l’Open d’Australie, trois titres en simple au total (dont sa deuxième victoire au 1000 m à Madrid, en battant la n°1 Iga Swiatek en finale), et , à partir de lundi, devenant ainsi la nouvelle n°1 mondiale pour la première fois de sa carrière.

« Devenir n°1 mondial, c’est une énorme amélioration et une réussite. Je suis vraiment fier de moi que toutes ces années où j’ai travaillé si dur m’ont aidé à devenir n°1 mondial. Mais pour moi, il s’agit plus du n°1 mondial (de fin d’année), pas seulement de (devenir) n°1 mondial et la semaine prochaine tu es deuxième.

« C’est bien de pouvoir dire que j’ai été n°1 mondial, mais j’aimerais vraiment terminer l’année en tant que n°1 mondial. C’est pourquoi je suis toujours positif et toujours motivé », a déclaré Sabalenka dans un message. -conférence de presse du match.

Le champion en titre de l’Open d’Australie avait un set d’avance lors de la finale de samedi soir, mais Gauff est revenu pour compléter un retour 2-6, 6-3, 6-2 et contrecarrer la tentative de Sabalenka de rester invaincu lors des tournois majeurs sur terrain dur de cette année.

« Dans le premier set, j’ai plutôt bien géré mes émotions », a déclaré Sabalenka. « J’étais concentrée sur moi-même, pas sur le public ou sur la façon dont [Gauff] se déplace. … Puis, au deuxième set, j’ai probablement commencé à trop réfléchir, et à cause de cela, j’ai commencé à perdre ma puissance.

Les tables ont changé dans ce deuxième set, où Gauff n’a jamais abandonné son service et a commis plus d’erreurs de Sabalenka que dans le premier set. Gauff se déplaçait très bien et défendait très bien, mieux que quiconque. Donc, j’ai toujours dû jouer comme un ballon supplémentaire. »

« Les fautes directes étaient nombreuses dans le deuxième set, et c’est là que je lui fais croire qu’elle peut gagner ce match. Je suis devenue très émue après le deuxième set », a-t-elle déclaré à propos de son dernier match contre Gauff.

Malgré la défaite, Sabalenka se hissera toujours au premier rang mondial dans le classement mis à jour en simple de lundi. L’ascension au sommet intervient après la meilleure saison en carrière de Sabalenka en Grand Chelem. Après trois défaites en demi-finale dans des tournois majeurs, Sabalenka a atteint sa première finale du Grand Chelem à l’Open d’Australie de cette année, puis a remporté son premier titre majeur en battant Elena Rybakina en finale.

