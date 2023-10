Je suis toujours hantée par les commentaires effrayants de Jimmy Savile sur Big Brother… le revoir est effrayant, dit Chantelle

EN REGARDANT ses interactions avec le pédophile malade Jimmy Savile dans Celebrity Big Brother, Chantelle Houghton frémit.

Un extrait du passage du pédophile honteux dans Celebrity Big Brother en 2006 a refait surface récemment après que le moment ait été reconstitué par Steve Coogan dans le drame de la BBC The Reckoning.

Chantelle est hantée par sa rencontre avec Jimmy Savile sur Celebrity Big Brother

Son entrée a été un moment que Chantelle, 40 ans, qui a remporté cette série du CBB, n’a jamais oublié.

Dans une interview exclusive avec The Sun, elle révèle exactement ce qui s’est passé lorsqu’elle a rencontré Savile, et pourquoi elle espère que le monstre « pourrit en enfer avec des vers qui lui mangent les yeux ».

Savile – qui a violé des centaines de personnes, y compris des enfants, tout au long de sa vie – est entré dans la maison CBB en 2006, dans le cadre d’une mission au cours de laquelle il a aidé à « réparer le problème » pour les colocataires, et a empoché 150 000 £ pour les deux jours de concert.

Ses horribles crimes n’ont été découverts qu’après sa mort en 2011.

À propos de son arrivée, Chantelle se souvient : « Évidemment, à l’époque, personne ne savait rien, donc c’était un peu un moment ‘wow’, son arrivée.

« C’était Sir Jimmy Savile, n’est-ce pas ? L’excitation dans la maison, lorsqu’il la traversait, était tout simplement électrique. C’était ce type emblématique, c’était juste excitant.

« À l’époque, c’était un honneur absolu de le rencontrer.

« Évidemment, il s’habillait un peu bizarrement, mais vous avez oublié tout cela parce que c’était Sir Jimmy Savile.

« Il était drôle, il était charmant, il était plein d’histoires. Tout le monde était assis là, suspendu à chacun de ses mots, et on pouvait voir à quel point, en particulier Michael Barrymore, Preston et Pete Burns, ils étaient hypnotisés par lui.

« Il est entré dans la maison pendant une journée, n’y a pas dormi, il est parti en fin de journée, puis il est revenu le lendemain matin. Et nous avions hâte qu’il revienne !

« Ça me glace le sang »

La pédophile est entrée dans la maison Celebrity Big Brother en 2006, l'année où elle a gagné

Il lui a embrassé la main de manière effrayante après son arrivée

Lorsqu’il est arrivé pour la première fois au bungalow de Borehamwood, Savile a fait une série de commentaires étranges en saluant les candidats.

Il a notamment déclaré à l’ancienne actrice de Coronation Street, Rula Lenska : « Je voudrais vous épouser toutes, mesdames, pendant au moins 24 heures. »

Il se tourna alors vers Chantelle, lui prit la main et y déposa un baiser.

Au cours de cette interaction effrayante, il a déclaré : « Je sais que beaucoup de gars vous aiment, mais ils ne vous aiment pas avec la sincérité et la tendresse que je fais. »

Alors que Chantelle riait maladroitement, l’animatrice de radio et de télévision en disgrâce a ajouté : « Je dis toujours la vérité, même si je mens. »

Après avoir récemment revu ce moment, Chantelle dit qu’elle ressent de l’horreur et du dégoût.

« Maintenant, évidemment, nous savons quoi et qui il était vraiment, cela me glace littéralement le sang », nous dit-elle.

« Mais cela me fait aussi bouillir le sang, parce que j’aurais aimé savoir ce qu’il était à l’époque et j’aurais vraiment aimé qu’il sache que nous saurions tous qui il était, avant sa mort. »

Elle poursuit : « Je pense juste que ce qu’il m’a dit était vraiment effrayant.

«Il savait évidemment ce qu’il disait vraiment lorsqu’il disait: ‘Je dis toujours la vérité, même quand je mens.’

«C’est juste vraiment effrayant et je me sens assez dégoûté d’avoir même été en sa présence, qu’il m’ait embrassé la main et m’ait dit des choses ignobles.

« Cela me met vraiment en colère pour les victimes. »

« J’espère qu’il pourrit en enfer »

Elle est horrifiée par le fait qu'elle et tous ses colocataires s'accrochent à chacun de ses mots.

Chantelle dit qu'elle espère que le monstre « pourrit en enfer avec des vers qui lui mangent les yeux »

Chantelle avoue que ce qui la met également en colère, c’est le fait que personne ne l’a trouvé effrayant à l’époque.

«Il s’agissait simplement de le regarder en arrière», dit-elle. « Comme je l’ai dit, lorsque je l’ai rencontré pour la première fois, je ne l’ai pas trouvé effrayant.

« Je dois admettre que si vous le voyiez marcher dans la rue et qu’il n’était pas Jimmy Savile, vous penseriez probablement qu’il a l’air un peu bizarre, dans ce qu’il porte.

« Mais parce qu’il était Sir Jimmy Savile, il était intouchable. Il pouvait s’en tirer avec beaucoup de choses, et il s’en est sorti avec beaucoup de choses.

«Cela me met littéralement tellement en colère, et cela me donne mal au ventre, et j’ai vraiment de la peine pour les victimes qui regardaient peut-être à la maison et savaient exactement à quoi il ressemblait vraiment.

« Et l’audace qu’il a eu le culot de passer à la télévision, pensant qu’il était intouchable, et il était apparemment intouchable jusqu’à sa mort et que nous découvrions tous la vérité. »

Elle termine : « Je pense qu’il est un putain de pédo pervers et j’espère qu’il pourrit en enfer avec ces pauvres vers qui lui mangent les yeux. »